Премьера от звезд Большого, джазовые вечера и большая театральная программа: какой будет афиша XVI Рождественского фестиваля в Новосибирске?

В этом году международный фестиваль искусств будет проходить с 4 по 16 декабря.
В Новосибирске состоялась пресс-конференция о проведении XVI Рождественского фестиваля искусств. О театральной и концертной программе фестиваля и его участниках рассказали директор Новосибирского молодежного академического театра «Глобус» Татьяна Людмилина и генеральный директор Новосибирской государственной филармонии Анна Терешкова.
Рождественский фестиваль искусств является одним из ключевых культурных событий региона и уже давно приобрёл статус признанного бренда Новосибирской области. За годы существования проект объединил лучшие творческие силы России и зарубежья из 28 стран, а его мероприятиях посетили более 500 тысяч зрителей.
Форум будет приурочен к 30-летию со дня проведения первого фестиваля, который состоялся в декабре 1995 года. Его главная идея остаётся неизменной: подарить зрителям встречи с подлинными произведениями современного искусства, сохраняя при этом атмосферу лучших традиций Рождества.
Фестиваль проводится раз в два года и имеет формат культурного форума без конкурсной основы. Организатором театральной программы форума выступает Новосибирский академический молодежный театр «Глобус». В этом году на его большой сцене будут представлены постановки ведущих театров Москвы, Санкт-Петербурга, Еревана (Армения), Новокузнецка и Нижневартовска.
Афиша Рождественского фестиваля богата событиями и по традиции в ней будут представлены несколько направлений искусства. Жители и гости региона смогут увидеть концерты отечественных и зарубежных коллективов и исполнителей, выставочные проекты, творческие встречи и мастер-классы.
Запланированы выступления Российского национального оркестра, солистов оркестра и хора musicAeterna, пианистов Владимира Вишневского и Жуй Мина. Готовится литературно-музыкальная композиция при участии пианиста Бориса Березовского, скрипачки Елены Таросян, поэта и актера Владислава Маленко. Состоится новосибирская премьера от звезд Большого театра Игоря Цвирко и Кристины Кретовой.
Также пройдут джазовые вечера с участием оркестра «Фонограф-Джаз-Квинтет» под управлением Сергея Жилина, Трио Олега Аккуратова и современного коллектива Guber Band под руководством Дмитрия Губерниева.
