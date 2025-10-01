Премьера от звезд Большого, джазовые вечера и большая театральная программа: какой будет афиша XVI Рождественского фестиваля в Новосибирске?

В Новосибирске состоялась пресс-конференция о проведении XVI Рождественского фестиваля искусств. О театральной и концертной программе фестиваля и его участниках рассказали директор Новосибирского молодежного академического театра «Глобус» Татьяна Людмилина и генеральный директор Новосибирской государственной филармонии Анна Терешкова.

Рождественский фестиваль искусств является одним из ключевых культурных событий региона и уже давно приобрёл статус признанного бренда Новосибирской области. За годы существования проект объединил лучшие творческие силы России и зарубежья из 28 стран, а его мероприятиях посетили более 500 тысяч зрителей.

Форум будет приурочен к 30-летию со дня проведения первого фестиваля, который состоялся в декабре 1995 года. Его главная идея остаётся неизменной: подарить зрителям встречи с подлинными произведениями современного искусства, сохраняя при этом атмосферу лучших традиций Рождества.