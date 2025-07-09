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Искусство

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В новосибирском ЦК19 откроют выставку «AI x Human: новая эра дизайна»

Гости выставки смогут в режиме реального времени увидеть, как создаются арт-объекты с помощью искусственного интеллекта.

cc19.org

10 июля в 17.00 в Центре культуры ЦК19 состоится пресс-показ, на котором художники Полина Золотарёва и Анастасия Мурашкина ответят на вопросы о выставке «AI x Human: новая эра дизайна». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. 

cc19.org
cc19.org
cc19.org

Мультидисциплинарный медиахудожник Полина Золотарёва и дизайнер, ИИ-артист, digital-художник Анастасия Мурашкина создали работы с помощью искусственного интеллекта. На выставке будут проводить лекции с участием экспертов в области digital-искусства и кураторские экскурсии, раскрывающие процесс создания каждого экспоната. Также организуют зону экспериментов, где посетители смогут в реальном времени наблюдать работу нейросетей.

Официальное сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска

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