Новосибирские кинематографисты приняли участие в Пекинской международной книжной ярмарке

В этом году в форуме приняла участие делегация Новосибирского государственного университета. Молодая команда кинорежиссёров прибыла в столицу Китая для работы над документальным фильмом «Голоса с Земли», съёмки которого проходили прямо в стенах Китайского национального конференц-центра.

«Голоса с Земли» — международный кинопроект режиссёра и лауреата премии ТЭФИ Павла Головкина. Это философское эссе о красоте и хрупкости жизни, в котором человечество показано словно впервые — через «взгляд из космоса». В центре внимания — городская жизнь Китая: шумные мегаполисы, традиции и современность. А над этим сокровищем, как и тысячи лет назад— Млечный путь, что по китайски — Серебряная река.