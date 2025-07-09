Новосибирские кинематографисты приняли участие в Пекинской международной книжной ярмарке

Она считается одной из крупнейших культурных площадок мира и ежегодно собирает представителей более 100 стран и около 300 тысяч посетителей.
В этом году в форуме приняла участие делегация Новосибирского государственного университета. Молодая команда кинорежиссёров прибыла в столицу Китая для работы над документальным фильмом «Голоса с Земли», съёмки которого проходили прямо в стенах Китайского национального конференц-центра.
«Голоса с Земли» — международный кинопроект режиссёра и лауреата премии ТЭФИ Павла Головкина. Это философское эссе о красоте и хрупкости жизни, в котором человечество показано словно впервые — через «взгляд из космоса». В центре внимания — городская жизнь Китая: шумные мегаполисы, традиции и современность. А над этим сокровищем, как и тысячи лет назад— Млечный путь, что по китайски — Серебряная река.
Особенное внимание китайской и международной публики привлёк доклад выпускницы НГУ, блогера и культурного обозревателя Надежды Черепановой, автора проекта «CHERAMAL». В своём выступлении Надежда назвала культурные видеоблоги новыми культурными мостами в эпоху разобщенности мира.
Пекинская книжная ярмарка стала не только площадкой для обмена знаниями, но и местом рождения нового международного культурного проекта, объединяющего молодых творцов, большие идеи и искренний взгляд на современный мир.
Проект стал результатом международной стажировки, организованной коалицией из НГУ, национального Института перевода, Правительства Новосибирской области, Российского культурного центра в Пекине и Союза кинематографистов при поддержке министерства культуры НСО, министерства регионального развития НСО. Идея стажировки возникла на фестивале документального кино «Встречи в Сибири».
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