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Искусство

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Новосибирские кинематографисты приняли участие в Пекинской международной книжной ярмарке

Она считается одной из крупнейших культурных площадок мира и ежегодно собирает представителей более 100 стран и около 300 тысяч посетителей.

mk.nso.ru

В этом году в форуме приняла участие делегация Новосибирского государственного университета. Молодая команда кинорежиссёров прибыла в столицу Китая для работы над документальным фильмом «Голоса с Земли», съёмки которого проходили прямо в стенах Китайского национального конференц-центра.

«Голоса с Земли» — международный кинопроект режиссёра и лауреата премии ТЭФИ Павла Головкина. Это философское эссе о красоте и хрупкости жизни, в котором человечество показано словно впервые — через «взгляд из космоса». В центре внимания — городская жизнь Китая: шумные мегаполисы, традиции и современность. А над этим сокровищем, как и тысячи лет назад— Млечный путь, что по китайски — Серебряная река.

mk.nso.ru
mk.nso.ru
mk.nso.ru

Особенное внимание китайской и международной публики привлёк доклад выпускницы НГУ, блогера и культурного обозревателя Надежды Черепановой, автора проекта «CHERAMAL». В своём выступлении Надежда назвала культурные видеоблоги новыми культурными мостами в эпоху разобщенности мира.

Пекинская книжная ярмарка стала не только площадкой для обмена знаниями, но и местом рождения нового международного культурного проекта, объединяющего молодых творцов, большие идеи и искренний взгляд на современный мир.

Проект стал результатом международной стажировки, организованной коалицией из НГУ, национального Института перевода, Правительства Новосибирской области, Российского культурного центра в Пекине и Союза кинематографистов при поддержке министерства культуры НСО, министерства регионального развития НСО. Идея стажировки возникла на фестивале документального кино «Встречи в Сибири».

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