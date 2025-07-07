Выставочный проект «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения» стартовал в Новосибирске

В рамках проекта стартовали Дни Валентина Серова в Новосибирске. Художественный музей подготовил большую просветительскую программу с участием специалистов из Третьяковской галереи и Русского музея. За время работы выставки пройдет около 40 событий разного формата, а также более 800 обзорных экскурсий.

Выставка будет работать до 12 октября 2025 года.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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