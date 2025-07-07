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Искусство

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Выставочный проект «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения» стартовал в Новосибирске

Увидеть полотна выдающегося живописца можно в Новосибирском художественном музее.

Выставка «Валентин Серов» –  масштабный межрегиональный с международным участием художественный проект, сообщает пресс-служба сайта минкультуры Новосибирской области mk.nso.ru. У жителей и гостей города появилась возможность познакомиться с работами Валентина Серова из коллекций 13 ведущих федеральных и региональных музеев России, а также впервые в Новосибирске будут представлены произведения из Национального художественного музея Республики Беларусь.

Валентин Серов – выдающийся русский художник конца XIX – начала ХХ веков, занявший особое место в отечественной культуре и сумевший соединить своим творчеством разные линии искусства и исторические периоды.

В экспозицию вошли живописные и графические произведения художника, характеризующие наследие Валентина Серова во всем жанровом и стилистическом разнообразии. Серов известен как виртуозный портретист и один из первых русских живописцев, в творчестве которого проявились черты импрессионизма. На выставке акцент сделан на портретном жанре, также представлены пейзажи и исторические композиции.

В рамках проекта стартовали Дни Валентина Серова в Новосибирске. Художественный музей подготовил большую просветительскую программу с участием специалистов из Третьяковской галереи и Русского музея. За время работы выставки пройдет около 40 событий разного формата, а также более 800 обзорных экскурсий.

Выставка будет работать до 12 октября 2025 года.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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