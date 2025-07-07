Выставочный проект «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения» стартовал в Новосибирске

Увидеть полотна выдающегося живописца можно в Новосибирском художественном музее.
Выставка «Валентин Серов» – масштабный межрегиональный с международным участием художественный проект, сообщает пресс-служба сайта минкультуры Новосибирской области mk.nso.ru. У жителей и гостей города появилась возможность познакомиться с работами Валентина Серова из коллекций 13 ведущих федеральных и региональных музеев России, а также впервые в Новосибирске будут представлены произведения из Национального художественного музея Республики Беларусь.
Валентин Серов – выдающийся русский художник конца XIX – начала ХХ веков, занявший особое место в отечественной культуре и сумевший соединить своим творчеством разные линии искусства и исторические периоды.
В экспозицию вошли живописные и графические произведения художника, характеризующие наследие Валентина Серова во всем жанровом и стилистическом разнообразии. Серов известен как виртуозный портретист и один из первых русских живописцев, в творчестве которого проявились черты импрессионизма. На выставке акцент сделан на портретном жанре, также представлены пейзажи и исторические композиции.
В рамках проекта стартовали Дни Валентина Серова в Новосибирске. Художественный музей подготовил большую просветительскую программу с участием специалистов из Третьяковской галереи и Русского музея. За время работы выставки пройдет около 40 событий разного формата, а также более 800 обзорных экскурсий.
Выставка будет работать до 12 октября 2025 года.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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