Новосибирский Центр культуры ЦК19 утраивает фестиваль современной фотографии «Другое измерение»

С 19 июня по 20 июля в Центре культуры ЦК19 будет проходить XIII Международный фестиваль современной фотографии «Другое измерение», посвященный памяти его основателя Андрея Мартынова. Об этом сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru.

«Другое измерение» – международная выставка фотографии, которую регулярно проводят в Новосибирске. Фестиваль знакомит публику с актуальными идеями и концепциями, представляет множественность приёмов как в аналоговой, так и в цифровой фотографии.

Выставка станет не только памятным событием, посвящённым Андрею Мартынову, но и продолжением его кураторского метода, вдохновлённого эстетикой восточных фотографов. Он всегда ценил способность фотографии создавать пространство для созерцания и осмысленного диалога – именно этот принцип лёг в основу выставки.