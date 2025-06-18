Новосибирский Центр культуры ЦК19 утраивает фестиваль современной фотографии «Другое измерение»

На фестивале будет представлено фотоискусство авторов из Японии, Кореи, Китая и других стран.
С 19 июня по 20 июля в Центре культуры ЦК19 будет проходить XIII Международный фестиваль современной фотографии «Другое измерение», посвященный памяти его основателя Андрея Мартынова. Об этом сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru.
«Другое измерение» – международная выставка фотографии, которую регулярно проводят в Новосибирске. Фестиваль знакомит публику с актуальными идеями и концепциями, представляет множественность приёмов как в аналоговой, так и в цифровой фотографии.
Выставка станет не только памятным событием, посвящённым Андрею Мартынову, но и продолжением его кураторского метода, вдохновлённого эстетикой восточных фотографов. Он всегда ценил способность фотографии создавать пространство для созерцания и осмысленного диалога – именно этот принцип лёг в основу выставки.
Каждый фестиваль посвящен работам фотографов из разных стран мира, где всегда особое место отводится авторам из Японии, Кореи, Китая и стран Юго-Восточной Азии.
«Помня об особой симпатии Андрея к творчеству представителей именно этих стран, для нынешней выставки мы выбрали работы японских и корейских фотографов из ассоциации Samurai Foto, с которой он активно сотрудничал. В экспозицию вошли работы членов ассоциации, которые уже были частично показаны на фестивале в 2019 году, а также новые работы и новые авторы», – рассказала директор ЦК19 Инна Остроменская.
Выставка открывается 19 июня в 18.00.
Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru
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