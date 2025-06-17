Работы мастера: в Новосибирске состоятся Дни Валентина Серова

Они станут частью масштабного проекта «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения», посвященного творчеству выдающегося русского художника.
17 июня состоялась пресс-конференция об открытии выставки великого русского живописца Валентина Серова в Новосибирском художественном музее. О том, как велась подготовка масштабного межрегионального и международного проекта рассказали заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская, директор Новосибирского художественного музея Екатерина Болдырева и генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь Анна Кононова.
Валентин Серов – выдающийся русский художник конца XIX – начала ХХ веков, занявший особое место в отечественной культуре и сумевший соединить своим творчеством разные линии искусства и исторические периоды. У новосибирцев и гостей столицы Сибири есть уникальная возможность познакомиться с работами мастера из собраний 13 музеев от Владивостока до Минска. Эти работы позволят в полной мере продемонстрировать масштаб творчества автора. В экспозицию вошли живописные и графические произведения художника, характеризующие наследие Валентина Серова во всем жанровом и стилистическом разнообразии.
Полотна, расположенные в пяти залах музея, отражают разные стороны творческих устремлений мастера: увлечение импрессионизмом, глубинное, по словам художника, «постижение характера» модели, поиски нового живописно-пластического языка, воплотившегося в портретах эпохи модерна.
В состав выставки включены произведения из собраний ведущих региональных музеев. Также новосибирской публике впервые будут представлены произведения из Национального художественного музея Республики Беларусь.
В рамках проекта стартуют Дни Валентина Серова в Новосибирске. Художественный музей подготовил большую просветительскую программу с участием специалистов из Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея. За время работы выставки пройдет около 40 событий разного формата, а также более 800 обзорных экскурсий.
Выставка начнёт работу с 4 июля.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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