Работы мастера: в Новосибирске состоятся Дни Валентина Серова

17 июня состоялась пресс-конференция об открытии выставки великого русского живописца Валентина Серова в Новосибирском художественном музее. О том, как велась подготовка масштабного межрегионального и международного проекта рассказали заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская, директор Новосибирского художественного музея Екатерина Болдырева и генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь Анна Кононова.

Валентин Серов – выдающийся русский художник конца XIX – начала ХХ веков, занявший особое место в отечественной культуре и сумевший соединить своим творчеством разные линии искусства и исторические периоды. У новосибирцев и гостей столицы Сибири есть уникальная возможность познакомиться с работами мастера из собраний 13 музеев от Владивостока до Минска. Эти работы позволят в полной мере продемонстрировать масштаб творчества автора. В экспозицию вошли живописные и графические произведения художника, характеризующие наследие Валентина Серова во всем жанровом и стилистическом разнообразии.