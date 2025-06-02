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Искусство

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Библиошоу, квизы и литературный лабиринт: проект «Парк Пушкина» в Новосибирске

Какая программа ждет новосибирцев в рамках проекта 6 июня?  

В эту пятницу во всех районах города пройдут мероприятия проекта «Парк Пушкина», посвященные празднованию Дня русского языка, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru. Произведения Александра Сергеевича будут звучать в городских парках и скверах, на площадях, в библиотеках, школах и домах культуры.

 

10:00

Библиошоу «Путешествие по Лукоморью»

Библиотека им. Ю. Д. Дмитриева

 

10:30

День веселых затей «Мир Пушкина»

Библиотека им. М. М. Зощенко

 

10:30

Праздничная программа «Парк Пушкина»               

Парк «Первомайский»

 

11:00

Квиз «По сказкам Пушкина»

Библиотека им. С. Т. Аксакова

 

11:00

Праздничная программа «Лукоморье Пушкина»    

Библиотека им. В. Г. Короленко

 

12:00

Парк Пушкина «Пушкинский бал»       

Библиотека им. М. А. Лаврентьева

 

12:00

Литературный лабиринт «Что за прелесть эти сказки…»

Библиотеки им. Г. М. Пушкарева

 

12:00

Парк Пушкина «У Лукоморья»  

Библиотека им. В. И. Даля

 

15:00

Пушкинский фестиваль  

Библиотеки ЦБС Ленинского района на площадке Парка «имени С. М. Кирова»

 

16:00

«По страницам любимых книг» – концертная программа Новосибирского городского духового оркестра

Открытая площадка ДК им. М. Горького

 

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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