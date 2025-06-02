Библиошоу, квизы и литературный лабиринт: проект «Парк Пушкина» в Новосибирске

Какая программа ждет новосибирцев в рамках проекта 6 июня?
В эту пятницу во всех районах города пройдут мероприятия проекта «Парк Пушкина», посвященные празднованию Дня русского языка, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru. Произведения Александра Сергеевича будут звучать в городских парках и скверах, на площадях, в библиотеках, школах и домах культуры.
10:00
Библиошоу «Путешествие по Лукоморью»
Библиотека им. Ю. Д. Дмитриева
10:30
День веселых затей «Мир Пушкина»
Библиотека им. М. М. Зощенко
10:30
Праздничная программа «Парк Пушкина»
Парк «Первомайский»
11:00
Квиз «По сказкам Пушкина»
Библиотека им. С. Т. Аксакова
11:00
Праздничная программа «Лукоморье Пушкина»
Библиотека им. В. Г. Короленко
12:00
Парк Пушкина «Пушкинский бал»
Библиотека им. М. А. Лаврентьева
12:00
Литературный лабиринт «Что за прелесть эти сказки…»
Библиотеки им. Г. М. Пушкарева
12:00
Парк Пушкина «У Лукоморья»
Библиотека им. В. И. Даля
15:00
Пушкинский фестиваль
Библиотеки ЦБС Ленинского района на площадке Парка «имени С. М. Кирова»
16:00
«По страницам любимых книг» – концертная программа Новосибирского городского духового оркестра
Открытая площадка ДК им. М. Горького
Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru
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