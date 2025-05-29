В Новосибирском художественном музее состоится выставка полотен великого Серова

Масштабный выставочный проект «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения» реализуется совместно с Русским музеем и Третьяковской галереей, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.

Кроме работ из столичных музеев, в состав выставки включены произведения из Национального художественного музея Республики Беларусь и собраний ведущих региональных музеев России.

У новосибирцев и гостей столицы Сибири будет уникальная возможность познакомиться с работами Валентина Серова из коллекций музеев от Владивостока до Минска. Эти работы позволят в полной мере продемонстрировать масштаб творчества автора.

В экспозиции более 90 живописных и графических произведений художника, характеризующих наследие Валентина Серова во всем жанровом и стилистическом разнообразии.

На выставке акцент сделан на портретном жанре в наследии мастера. Многочисленные изображения родных, друзей, художников, актеров, представителей аристократических семей дают возможность представить Серова как портретиста.

Выставка откроется 4 июля и будет работать до 12 октября 2025 года.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

12+