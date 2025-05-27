В Республике Казахстан открыли Дни культуры Новосибирской области

В Казахстан отправились ведущие творческие коллективы нашего региона.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и аким Павлодарской области Асаин Байханов приняли участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Новосибирской области в городе Павлодар Республики Казахстан.
В городском Дворце культуры им. Естая главы регионов осмотрели экспозицию тематических выставок: палеонтологии «Сибирь в древности: Мамонт»; сценических костюмов «Место притяжения – Сибирь»; живописных работ «Сибирь многоликая»; «История Новосибирской области», а также посетили большой сборный концерт.
Андрей Травников отметил, что для него особая честь и удовольствие – представлять жителям Павлодара и всего Казахстана лучшие музыкальные и театральные коллективы, лучшие музейные экспозиции нашего региона, творческую молодёжь – студентов новосибирских музыкальных колледжей и их педагогов: «Нам самим интересно принимать коллективы из разных регионов и стран, и я уверен, что это будет способствовать укреплению человеческих взаимоотношений, а значит, в этом будет и социально-экономический эффект. С павлодарской стороны мы видим полную открытость к этому встречному движению. Наши творческие деятели постарались учесть все нюансы и пожелания принимающей стороны для того, чтобы во всём многообразии, максимально интересно представить богатство и значимость той самой культурной столицы Сибири и всей Новосибирской области», – поделился Андрей Травников.
Аким Павлодарской области Асаин Байханов подчеркнул, что культурный обмен между соседними регионами двух стран будет способствовать укреплению и во многих других сферах взаимодействия: «Павлодарская и Новосибирская области – регионы, имеющие богатую историю, которая складывалась веками, и культура играла в этом главенствующую роль. Через такие мероприятия мы хотим укрепить двусторонние отношения не только в сфере культуры и искусства, но и в сфере образования. В Новосибирске находится один из сильнейших медицинских университетов, мы также хотим перенимать опыт новосибирских врачей. Сфер для сотрудничества, кроме экономических, торговых отношений у нас предостаточно, и мы хотим воспользоваться Днями культуры для их расширения», – отметил Аким Павлодарской области.
Дни культуры Новосибирской области – одно из ключевых мероприятий подписанной в октябре 2024 года в Уфе Программы развития сотрудничества между Павлодарской и Новосибирской областями.
В рамках Дней культуры представлены лучшие образцы профессионального национального, классического музыкального и театрального искусства, а также культурного наследия Новосибирской области на различных площадках Павлодара. Программа соединит в себе ключевые направления – человек, искусство, наука, из которых и сложилась культура нашего региона, и поможет узнать чуть больше об основах сибирского характера.
Русский академический оркестр Новосибирской филармонии и Сибирский государственный русский народный хор «Сибирь-Концерт» представят совместный проект «Хлеб всему голова». А также Сибирский хор представит сольную программу «Приношение подвигу».
На сцене Павлодарской областной филармонии им. Исы Байзакова творческие коллективы и солисты Новосибирского областного колледжа культуры и искусств презентуют концертную программу «Под одним небом». Свои творческие программы также представляют студенты Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова.
Театр «Старый дом» представит концертную программу «Код 23» на сцене Павлодарского областного драматического театра им. А.П.Чехова. Помимо этого, на сцене театра состоится показ спектакля «Альпийская баллада» по повести советского писателя Василя Быкова из репертуара Новосибирского государственного академического молодёжного театра «Глобус».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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