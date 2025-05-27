В Республике Казахстан открыли Дни культуры Новосибирской области

Дни культуры Новосибирской области – одно из ключевых мероприятий подписанной в октябре 2024 года в Уфе Программы развития сотрудничества между Павлодарской и Новосибирской областями.

В рамках Дней культуры представлены лучшие образцы профессионального национального, классического музыкального и театрального искусства, а также культурного наследия Новосибирской области на различных площадках Павлодара. Программа соединит в себе ключевые направления – человек, искусство, наука, из которых и сложилась культура нашего региона, и поможет узнать чуть больше об основах сибирского характера.

Русский академический оркестр Новосибирской филармонии и Сибирский государственный русский народный хор «Сибирь-Концерт» представят совместный проект «Хлеб всему голова». А также Сибирский хор представит сольную программу «Приношение подвигу».