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Искусство

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В Республике Казахстан пройдут Дни культуры Новосибирской области

В рамках Дней состоятся показы спектаклей ведущих новосибирских театров, арт-выставки, концерты знаковых творческих коллективов нашего региона.

mk.nso.ru

По поручению Андрея Травникова первый замгубернатора региона Юрий Петухов совместно с министром культуры Новосибирской области Юлией Шуклиной в рамках рабочей поездки посетили город Павлодар Республики Казахстан с целью проработки вопросов организации Дней культуры Новосибирской области в Павлодарской области, которые пройдут с 26 по 28 мая.

Делегацию Новосибирской области вместе с первым вице-губернатором приняли аким Павлодарской области Асаин Байханов, первый заместитель акима Серик Батыргужинов, заместитель акима Айгуль Маликова, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Медет Таускан и заместитель акима города Павлодар Светлана Гладышева. В рамках встречи они проработали все организационные вопросы и обсудили ключевые точки мероприятия, требующие особого внимания.

mk.nso.ru

Как подчеркнул Юрий Петухов, регион уже апробировал в ходе Дней Новосибирской области в Республике Беларусь и Дней Новосибирской области в Санкт-Петербурге обширную программу, которая дает комплексное представление о развитии культуры нашего региона. Она будет адаптирована под павлодарские площадки и обязательно порадует зрителей.

Участники встречи осмотрели площадки, которые будут задействованы в рамках Дней Культуры: городской Дворец культуры им. Естая, Колледж информационных технологий, Центр единоборств «Бiрлiк», Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова. Помимо этого, они обсудили саму подготовку к проведению масштабного события, включая готовность площадок, на которых будут проходить все мероприятия. В период Дней культуры жителям Павлодара будут представлены лучшие образцы профессионального национального, классического музыкального, театрального искусства и культурного наследия Новосибирской области.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

На различных площадках будут показаны концертные программы знаковых творческих коллективов Новосибирской области, организованы показы спектаклей ведущих театров, состоится экспонирование выставок из собраний Новосибирского художественного музея и Новосибирского краеведческого музея, которые позволят продемонстрировать жителям города Павлодара высокий художественный уровень культурного пространства нашего региона. Также участие в Днях культуры с циклом мероприятий примет Новосибирская областная научная библиотека.

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