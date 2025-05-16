В Республике Казахстан пройдут Дни культуры Новосибирской области

В рамках Дней состоятся показы спектаклей ведущих новосибирских театров, арт-выставки, концерты знаковых творческих коллективов нашего региона.
По поручению Андрея Травникова первый замгубернатора региона Юрий Петухов совместно с министром культуры Новосибирской области Юлией Шуклиной в рамках рабочей поездки посетили город Павлодар Республики Казахстан с целью проработки вопросов организации Дней культуры Новосибирской области в Павлодарской области, которые пройдут с 26 по 28 мая.
Делегацию Новосибирской области вместе с первым вице-губернатором приняли аким Павлодарской области Асаин Байханов, первый заместитель акима Серик Батыргужинов, заместитель акима Айгуль Маликова, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Медет Таускан и заместитель акима города Павлодар Светлана Гладышева. В рамках встречи они проработали все организационные вопросы и обсудили ключевые точки мероприятия, требующие особого внимания.
Как подчеркнул Юрий Петухов, регион уже апробировал в ходе Дней Новосибирской области в Республике Беларусь и Дней Новосибирской области в Санкт-Петербурге обширную программу, которая дает комплексное представление о развитии культуры нашего региона. Она будет адаптирована под павлодарские площадки и обязательно порадует зрителей.
Участники встречи осмотрели площадки, которые будут задействованы в рамках Дней Культуры: городской Дворец культуры им. Естая, Колледж информационных технологий, Центр единоборств «Бiрлiк», Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова. Помимо этого, они обсудили саму подготовку к проведению масштабного события, включая готовность площадок, на которых будут проходить все мероприятия. В период Дней культуры жителям Павлодара будут представлены лучшие образцы профессионального национального, классического музыкального, театрального искусства и культурного наследия Новосибирской области.
На различных площадках будут показаны концертные программы знаковых творческих коллективов Новосибирской области, организованы показы спектаклей ведущих театров, состоится экспонирование выставок из собраний Новосибирского художественного музея и Новосибирского краеведческого музея, которые позволят продемонстрировать жителям города Павлодара высокий художественный уровень культурного пространства нашего региона. Также участие в Днях культуры с циклом мероприятий примет Новосибирская областная научная библиотека.
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