В Республике Казахстан пройдут Дни культуры Новосибирской области

По поручению Андрея Травникова первый замгубернатора региона Юрий Петухов совместно с министром культуры Новосибирской области Юлией Шуклиной в рамках рабочей поездки посетили город Павлодар Республики Казахстан с целью проработки вопросов организации Дней культуры Новосибирской области в Павлодарской области, которые пройдут с 26 по 28 мая.

Делегацию Новосибирской области вместе с первым вице-губернатором приняли аким Павлодарской области Асаин Байханов, первый заместитель акима Серик Батыргужинов, заместитель акима Айгуль Маликова, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Медет Таускан и заместитель акима города Павлодар Светлана Гладышева. В рамках встречи они проработали все организационные вопросы и обсудили ключевые точки мероприятия, требующие особого внимания.