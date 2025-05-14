Экватор мая в Новосибирске: чем заняться в городе?

Выставочный проект Веры Брусенко «Сибирские туманы» в пространстве «Арт Ель»

Художница Вера Брусенко создала серию работ, посвященных людям Сибири, Новосибирску и сибирской деревне, в которой прошло ее детство. В этих картинах она оживляет воспоминания о туманах, восходах над деревней, о знойном лете и сибирском разнотравье. В ее работах можно увидеть блики солнца на деревянном срубе, серебристые ивы, свисающие над зелеными лугами, пушистые белоснежные облака и цветы из сказочного сада — все те теплые образы, которые наполняют сердце уютом и теплотой.



Каждая работа, представленная на выставке, — это воссоздание личных детских воспоминаний, которые Вера переживает заново в процессе их воплощения на холсте. Эти картины становятся источником энергии и радости, которую автор хочет передать зрителям. Через свою работу она стремится поделиться с публикой той уникальной атмосферой, которая когда-то наполнила её сердце, а сегодня стала вдохновением для ее творчества.

С выставкой можно будет познакомиться до 8 июня

Время работы пространства «Арт Ель» — с 12:00 до 21:00

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