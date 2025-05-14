Экватор мая в Новосибирске: чем заняться в городе?

Опера или джазовый концерт, нежные акварельные арты или завораживающие инсталляции, сказочная атмосфера братьев Гримм или Бетховен на фоне античных руин — в редакционной подборке Собака.ru вы найдете разноплановые способы провести майские дни в сибирском мегаполисе.
Выставочный проект Веры Брусенко «Сибирские туманы» в пространстве «Арт Ель»
Художница Вера Брусенко создала серию работ, посвященных людям Сибири, Новосибирску и сибирской деревне, в которой прошло ее детство. В этих картинах она оживляет воспоминания о туманах, восходах над деревней, о знойном лете и сибирском разнотравье. В ее работах можно увидеть блики солнца на деревянном срубе, серебристые ивы, свисающие над зелеными лугами, пушистые белоснежные облака и цветы из сказочного сада — все те теплые образы, которые наполняют сердце уютом и теплотой.
Каждая работа, представленная на выставке, — это воссоздание личных детских воспоминаний, которые Вера переживает заново в процессе их воплощения на холсте. Эти картины становятся источником энергии и радости, которую автор хочет передать зрителям. Через свою работу она стремится поделиться с публикой той уникальной атмосферой, которая когда-то наполнила её сердце, а сегодня стала вдохновением для ее творчества.
С выставкой можно будет познакомиться до 8 июня
Время работы пространства «Арт Ель» — с 12:00 до 21:00
6+
«Инсталляция как вид современного искусства»: лекция и арт-медиация в «Белой галерее»
«Белая галерея» приглашает на лекцию и арт-медиацию с Еленой Третьяковой — известным художником, преподавателем и признанным экспертом в области современного искусства.
В формате лекции Елена расскажет об инсталляции как форме современного искусства, останавливаясь более подробно на нескольких избранных работах, являющихся хрестоматийными в истории нового арта.
Затем зрителям будет предложено стать участниками арт-медиации и войти в интеллектуальное и эмоциональное общение с инсталляцией Елены Третьяковой «Воскрешение». Гостей галереи ждет беседа об искусстве, где каждый сможет высказать свое мнение.
Автор медиации не снабжает участников готовыми суждениями, а предлагает им приемы для более глубокого контакта с произведением и для выражения собственных мыслей и чувств.
Формат арт-медиации не слишком популярен в нашем городе, так что вы сможете получить уникальный опыт, узнать методы, которые позволят лучше понимать современное искусство.
15 мая, 19:00 (сбор гостей в 18:00)
«Белая галерея»
16+
Опера Верди «Риголетто» на сцене НОВАТа
Одно из самых знаменитых созданий Джузеппе Верди, входящее в топ-десятку опер мира («Сердце красавиц склонно к измене» не теряет популярности) — вновь на сцене Новосибирской оперы.
Кажется, что без «Риголетто» Джузеппе Верди афиша любого оперного театра немыслима: это безусловный хит. Но «Риголетто» по плечу только театру, где есть тот самый баритон, который рожден для едва ли не самой трудной и великой партии.
Сюжет «Риголетто», основанный на драме Виктора Гюго «Король забавляется», закручивается вокруг распутного герцога Мантуанского и его шута Риголетто. Действие разворачивается во время блестящего бала: герцог ухаживает за графиней Чепрано, вызывая ревность ее мужа. Шут Риголетто зло издевается над графом и советует герцогу нынче же ночью похитить прелестную графиню. Взбешенный Чепрано клянется отомстить. Появившийся граф Монтероне, проклинает герцога, соблазнившего его дочь. Проклятие падает и на шута, который вступился за господина и публично осмеял старика...
По замыслу автора новой постановки «Риголетто» — главного режиссера НОВАТа Вячеслава Стародубцева, высокая оперная классика должна быть очищена от напластовавшихся за более чем полтора века постановочных штампов и наполниться современными решениями и технологиями.
16 мая, 19:00
НОВАТ, малая сцена
12+
Вечер музыкальной эклектики: «Штрих кот» в клубе «Ночь»
В мерцании софитов, где джаз встречается с роком, рождается магия «Штрих кот». Подобно тому, как Чикаго 30-х вдохновлял музыкантов на дерзкие эксперименты, эта группа создаёт свой неповторимый стиль — смесь элегантности и драйва, которая захватывает с первых нот.
Под чарующие звуки контрабаса, виртуозное соло саксофона и энергичные ритмы ударных вы окунетесь в атмосферу настоящего музыкального праздника. Солистка Елена Силантьева создает особую энергетику, вовлекая зрителей в живое общение и унося их в мир, где каждая нота становится частью общего настроения.
16 мая, 20:00 (сбор гостей в 19:00)
Клуб «Ночь»
12+
Спектакль «Пряничный домик» в театре «Глобус»
Думал ли Ганс, что открыв волшебный сундук своих дядюшек – братьев Гримм, он выпустит на волю все сказки, и те разлетятся по свету? Эта шалость станет началом захватывающего и полного опасностей путешествия в страну, где живут Бременские музыканты, Храбрый Портняжка, Мальчик-с-пальчик, Великан, Разбойники, Золотой гусь... Сколько приключений ждет Ганса и его сестру Грету! Чего только стоит горшочек, утопивший улочки уютного городка Бремена в сладкой каше!
Дорога странствий приведет наших героев к Ведьме – в Пряничный домик, который так блестит, переливаясь сахарной глазурью и карамелью. И только в конце большого пути станет ясно: можно ли вернуть исчезнувшие сказки или все дело в том, что каждый из нас – творец собственной чудесной истории!
17 мая, 18:00; 18 мая, 11:00 и 14:00
Большая сцена «Глобуса»
6+
Бетховен, Курентзис, Саша Вальц: концерт в античных декорациях на большом экране
В древнем дельфийском амфитеатре, на фоне руин храма Аполлона, оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполняет Седьмую симфонию Людвига ван Бетховена.
Хореографическая труппа Саши Вальц создает пластический комментарий к этой музыке и этому пространству.
18 мая, 15:00
Кинотеатр «Победа»
12+
Информационный обзор редакции
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