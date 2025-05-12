В новосибирском театре «Красный факел» состоялась премьера музыкально-драматической композиции «Судьба и время»

В ее основу легли поэтические тексты Владимира Высоцкого и академическая музыка композиторов двадцатого века.
Совместный проект «Красного факела» и Филармонического камерного оркестра, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стал данью памяти героям войны и тем людям, которые в мирное время восстанавливали из руин огромную страну.
«Судьба и время» – второй концертный проект двух ведущих коллективов Новосибирска. Авторами идеи стали художественный руководитель «Красного факела» Андрей Прикотенко и художественный руководитель и главный дирижер Камерного оркестра Арсентий Ткаченко. В январе 2024 года творческий тандем выпустил реквием «Февральский дневник», посвященный блокаде Ленинграда.
Вместе с актерами и музыкантами они создали в пространстве большой сцены «Красного факела» эпическое полотно, в центре которого оказалась судьба маленького человека в масштабе огромной страны. Тексты Владимира Высоцкого слились в единое целое с «новой мировой музыкой» - музыкальными сочинениями Сэмюэла Барбера, Арво Пярта, Моисея Вайнберга, Яна Сибелиуса, Карла Дженкинса и Альфреда Шнитке.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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