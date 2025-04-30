В Новосибирском художественном музее открылась выставка «Победителям посвящается!»

Выставка демонстрирует хронику основных культурных событий Новосибирска 1941–1945 годов. Здесь можно увидеть мемориальную инсталляцию «Герои фронта и тыла», познакомиться с документальными боевыми зарисовками и этюдами художников-фронтовиков, пронзительными образами детей войны, сюжетами, связанными с блокадой Ленинграда. Отдельные работы представляют эпический образ военной Москвы и побежденного Берлина.