В Новосибирском художественном музее открылась выставка «Победителям посвящается!»

Экспозиция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Выставка демонстрирует хронику основных культурных событий Новосибирска 1941–1945 годов. Здесь можно увидеть мемориальную инсталляцию «Герои фронта и тыла», познакомиться с документальными боевыми зарисовками и этюдами художников-фронтовиков, пронзительными образами детей войны, сюжетами, связанными с блокадой Ленинграда. Отдельные работы представляют эпический образ военной Москвы и побежденного Берлина.
Экспозиция состоит из взаимосвязанных тематических разделов: «Культурный ковчег. Новосибирск в годы войны», «Фронтовыми дорогами», «Когда ковалась победа», «Художник и война», «Связь времен. Память о войне в искусстве Новосибирска».
В экспозиции более 120 произведений изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Ключевые события Великой Отечественной войны отображены в образах, которые создали отечественные художники и скульпторы первой величины: Виктор Калинин, Александр Самохвалов, Алексей Пахомов, Павел Корин, Екатерина Белашова-Алексеева и другие.
На выставке представлены документальные боевые зарисовки и этюды художников-фронтовиков, произведения известных новосибирских художников фронтового поколения Анатолия Пяткова, Василия Хлынова, Петра Давыдова и других. Также присутствуют работы современных новосибирских авторов.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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