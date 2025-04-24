В Новосибирске пройдут выставки и лекции, посвященные художнику-фронтовику Вениамину Чебанову

Как рассказали в министерстве культуры Новосибирской области, запланирован цикл мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Вениамина Карповича Чебанова. В их числе – выставочные проекты, лекции, тематические акции. Они пройдут в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества.



В течение года на площадках государственных музеев Новосибирской области будут проходить тематические выставочные проекты с работами Вениамина Карповича Чебанова.



17 апреля в Новосибирском краеведческом музее состоялось открытие выставочного проекта «Искусство победителей». Выставка «Искусство победителей» – это возможность взглянуть на Победу глазами тех, кто её ковал или был тому свидетелем. В экспозиции представлена работа Вениамина Карповича Чебанова – «Портрет ветерана войны и труда, кавалера 3-х Орденов Славы Н.Т. Стазаева», 1975 года.