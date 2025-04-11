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Искусство

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«В поисках смысла»: в Новосибирске пройдет фестиваль, посвященный творчеству Василия Шукшина

Основной локацией фестиваля станет открытое событийное пространство Арт-цех «Красный».

кадр из фильма «Калина красная»

Фестиваль пройдет в Первомайском районе Новосибирска 23, 24 и 25 апреля. В мероприятиях примут участие представители культурного сообщества нашего города, творческие коллективы, поэты и писатели, состоятся кинопоказы. Фестиваль завершит концерт 25 апреля.

Программа фестиваля:

Открытие – 23 апреля с 12:00 до 14:00 на площадке открытого событийного пространства Арт-цех «Красный»

Антиконференция – 24 апреля с 10-:00 до 16:00 в библиотеке им. В. М. Шукшина

Закрытие – 25 апреля с 15:00 до 17:00 на площадке открытого событийного пространства Арт-цех «Красный»

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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