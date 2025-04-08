В Новосибирский художественный музей привезут полотна импрессионистов из коллекции Пушкинского музея

Планируется, что в 2026 году жители и гости регионов Сибири получат уникальную возможность познакомиться с шедеврами импрессионистов из коллекции Пушкинского музея. Сибиряки смогут увидеть около 30 оригинальных работ, включая работы легендарных мастеров. В Новосибирске выставка будет экспонироваться на площадке Новосибирского художественного музея.



Предполагается, что открытие экспозиции состоится в Омске, который в 2026 году получит статус «Культурной столицы России». Затем по два месяца картины будут экспонироваться в музеях Новосибирска, Кемерово, Абакана, Красноярска и Иркутска.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

6+