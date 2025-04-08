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Искусство

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В Новосибирский художественный музей привезут полотна импрессионистов из коллекции Пушкинского музея

Шедевры из фондов Музея имени Пушкина также смогут увидеть жители Кемерово, Абакана, Красноярска и Иркутска. «Гастроли» импрессионистов по Сибири намечены на следующий год.

vk.com/theartsmuseum

По инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева состоялось совещание об экспонировании выставки импрессионистов в музеях Сибири.

Обсуждение прошло под руководством первого заместителя министра культуры Российской Федерации Сергея Обрывалина, замполпреда Олега Денисенко и директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ольги Галактионовой. В совещании приняла участие министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

mk.nso.ru

Планируется, что в 2026 году жители и гости регионов Сибири получат уникальную возможность познакомиться с шедеврами импрессионистов из коллекции Пушкинского музея. Сибиряки смогут увидеть около 30 оригинальных работ, включая работы легендарных мастеров. В Новосибирске выставка будет экспонироваться на площадке Новосибирского художественного музея. 
 
Предполагается, что открытие экспозиции состоится в Омске, который в 2026 году получит статус «Культурной столицы России». Затем по два месяца картины будут экспонироваться в музеях Новосибирска, Кемерово, Абакана, Красноярска и Иркутска. 

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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