В Новосибирский художественный музей привезут полотна импрессионистов из коллекции Пушкинского музея

Шедевры из фондов Музея имени Пушкина также смогут увидеть жители Кемерово, Абакана, Красноярска и Иркутска. «Гастроли» импрессионистов по Сибири намечены на следующий год.
По инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева состоялось совещание об экспонировании выставки импрессионистов в музеях Сибири.
Обсуждение прошло под руководством первого заместителя министра культуры Российской Федерации Сергея Обрывалина, замполпреда Олега Денисенко и директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ольги Галактионовой. В совещании приняла участие министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
Планируется, что в 2026 году жители и гости регионов Сибири получат уникальную возможность познакомиться с шедеврами импрессионистов из коллекции Пушкинского музея. Сибиряки смогут увидеть около 30 оригинальных работ, включая работы легендарных мастеров. В Новосибирске выставка будет экспонироваться на площадке Новосибирского художественного музея.
Предполагается, что открытие экспозиции состоится в Омске, который в 2026 году получит статус «Культурной столицы России». Затем по два месяца картины будут экспонироваться в музеях Новосибирска, Кемерово, Абакана, Красноярска и Иркутска.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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