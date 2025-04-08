В Новосибирске состоится фестиваль современного городского искусства «АРТ-ФАБРИКА»

Фестиваль современного городского искусства «АРТ-ФАБРИКА» пройдет 8 июня в Центральном парке, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.



«АРТ-ФАБРИКА» — масштабный фестивальный день с более чем сотней локаций, интерактивов и мастер-классов, развлекательные зоны для взрослых и детей.



Гостей фестиваля ждет большое развлекательное пространство:

- интерактивные выставки;

- захватывающие арт-объекты;

- перформансы с полным погружением;

- эффект-квесты и аллеи впечатлений;

- фотозоны-иллюзии;

- мастер-классы;

- шоу-площадки;

- игры, сюрпризы и подарки;

- лекторий, посвященный креативным индустриям;

- маркет локальных брендов.



Вход свободный

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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