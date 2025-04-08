В Новосибирске состоится фестиваль современного городского искусства «АРТ-ФАБРИКА»

Гостей фестиваля ждут интерактивные выставки, перформансы с полным погружением, аллеи впечатлений, захватывающие квесты и другие креативные активности.
Фестиваль современного городского искусства «АРТ-ФАБРИКА» пройдет 8 июня в Центральном парке, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.
«АРТ-ФАБРИКА» — масштабный фестивальный день с более чем сотней локаций, интерактивов и мастер-классов, развлекательные зоны для взрослых и детей.
Гостей фестиваля ждет большое развлекательное пространство:
- интерактивные выставки;
- захватывающие арт-объекты;
- перформансы с полным погружением;
- эффект-квесты и аллеи впечатлений;
- фотозоны-иллюзии;
- мастер-классы;
- шоу-площадки;
- игры, сюрпризы и подарки;
- лекторий, посвященный креативным индустриям;
- маркет локальных брендов.
Вход свободный
Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru
0+
Комментарии (0)