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Искусство

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Новосибирцев приглашают на выставку «Культлаб: театр и графический дизайн»

Ключевой вопрос экспозиции: каким современный театр видят художники и мастера графического дизайна?

Мария Довгая / kulturansk.ru

Выставка «Культлаб: театр и графический дизайн» откроется в центре «Сибирь-Хоккайдо» 4 апреля, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru. В экспозиции будут представлены афиши, созданные студентами факультета графического дизайна Института искусств к спектаклям учебного театра НГТИ.

Вдохновением к созданию коллекции стали театральный хит сезона — рок-опера «Иисус-Христос — суперзвезда» и детский спектакль «Пеппи Длинныйчулок».

На открытии выставки состоится не только презентация работ художников, но и обсуждение на тему, как театральную постановку и ее замысел можно воплотить в рисунке, чтобы зритель понял и прочувствовал то, что хотели выразить ее создатели.

Открытие выставки — 4 апреля 18:00. Познакомиться с экспозицией можно будет до 4 мая.

Вход свободный.

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Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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