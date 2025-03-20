Новосибирский художественный музей готовит совместные проекты с Российской академией художеств

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов провел 20 марта рабочую встречу с представителями и членами Российской академией художеств. Он обсудил с деятелями культуры реализацию Российской академией художеств совместных проектов с Новосибирским государственным художественным музеем, а также перспективы организации персональных выставок.

Во встрече приняли участие начальник Управления на работе с регионами Российской академии художеств, народный художник РФ Константин Петров, член президиума Российской академии художеств, народный художник РФ Евгений Ромашко и почетный член Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный художник РФ Илья Хрипченко. Также на встрече присутствовали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина и директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева.