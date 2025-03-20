Новосибирский художественный музей готовит совместные проекты с Российской академией художеств

На счету этого продуктивного тандема уже шестнадцать масштабных проектов.
Первый заместитель губернатора Юрий Петухов провел 20 марта рабочую встречу с представителями и членами Российской академией художеств. Он обсудил с деятелями культуры реализацию Российской академией художеств совместных проектов с Новосибирским государственным художественным музеем, а также перспективы организации персональных выставок.
Во встрече приняли участие начальник Управления на работе с регионами Российской академии художеств, народный художник РФ Константин Петров, член президиума Российской академии художеств, народный художник РФ Евгений Ромашко и почетный член Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный художник РФ Илья Хрипченко. Также на встрече присутствовали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина и директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева.
Юрий Петухов поблагодарил Российскую академию художеств (РАХ) за сотрудничество с нашим регионом и Новосибирским художественным музеем (НГХМ). Он отметил, что благодаря таким совместным проектам у новосибирцев появилась возможность ознакомиться с уникальными авторскими творческими экспозициями, а также лучше узнать мировую художественную культуру. «Культура – важнейшая составляющая жизни нашего региона. Сегодня Новосибирская область организует и принимает у себя большое количество крупных фестивалей, ярких выставочных проектов, развивает международное сотрудничество в культурной сфере. Правительство Новосибирской области заинтересовано в реализации совместных проектов с Российской академией художеств и будет поддерживать наш художественный музей в этом», – подчеркнул он.
Представители Российской академии художеств отметили профессионализм коллектива Новосибирского государственного художественного музея и высокий уровень организации выставочной деятельности.
Как рассказала директор музея Екатерина Болдырева, за последние три года Новосибирским государственным художественным музеем совместно с РАХ было реализовано 16 масштабных проектов, которые посетили порядка 150 тысяч человек. В этот список входят международные проекты, такие как «О, Гавана! Транзит…», «В стране Изумрудного Будды», «Ожерелье экватора», а также целая серия персональных выставок академиков РАХ. Это сотрудничество продолжается и развивается.
Сегодня в НГХМ в рамках XII Транссибирского Арт-фестиваля открывается выставка «Мир русской души» народного художника РФ, академика Российской академии художеств, первого вице-президента Творческого союза художников России Евгения Ромашко. В экспозиции представлено более 80 масштабных произведений автора, который продолжает и развивает традиции русской реалистической школы живописи.
Благодаря взаимодействию с Российской академией художеств новосибирцы уже могли увидеть такие выставки, как «Ожившие полотна» Никаса Сафронова, «Живопись монументалиста» Зураба Церетели, «Апокрифы от Иванкина», «Сергей Андрияка. Учитель и ученики», «Михаил Омбыш-Кузнецов. К 75-летию со дня рождения», «Дорога за горизонт» Николая Давыдова, «Стихия Даши Намдакова», «Мой светлый ангел» Андрея Машанова, «Отсветы» Виктора Калинина, «Солнечные сны» Ильи Комова, «От Арктики до Антарктики. От Гренландии до Русской Америки» Константина Путинцева, «Мир русской души» Евгения Ромашко, а также выставочный проект «Живописная Россия. По законам жанра».
Уже достигнута договоренность о проведении в НГХМ нового трансконтинентального художественно-просветительского проекта совместно с Российской академией художеств и Бюро творческих экспедиций, посвященного Индии. Также музей планирует вместе с Творческим союзом художников России и РАХ провести юбилейный 10-й проект «Живописная Россия».
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