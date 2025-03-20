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Искусство

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Экспозиция «Сила красоты»: женщины на Великой Отечественной войне

В объективе – героические женщины, которые защищали страну в 1941-1945 годах: разведчицы, снайперы, партизанки, медики и летчицы.

пресс-служба мэрии Новосибирска

19 марта в Мемориальной картинной галерее «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» имени Вениамина Чебанова открылась выставка «Сила красоты» – экспозицию можно будет увидеть до 30 марта, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Выставка «Сила красоты» посвящена выдающимся женщинам, которые в годы Великой Отечественной войны сражались наравне с мужчинами. Воевали более 800 тысяч женщин: снайперы, разведчицы, партизанки, медики и летчицы.

На экспозиции представлены уникальные исторические архивные фотографии, сделанные как на фронте, так и в тылу. Эти снимки рассказывают о силе духа и стойкости женщин, которые в труднейшие времена не только боролись за свою страну, но и стали символом мужества и вдохновения для будущих поколений.

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