Новосибирцев приглашают на «Культурные ночи», посвященные Дню театра

Участников «ночей» ждут спектакли, мастер-класс по актерскому мастерству, лекторий и другие ламповые активности.
29 марта в ДК «Сибтекстильмаш» случится атмосферное действо «Культурные ночи» в честь Дню Театра, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru. Известный далеко за пределами Советского района проект в этом году проведет свои «ночи» по всему городу.
В программе вечера «Театр + Любовь»:
Группа «РовноВ7» под руководством Софьи Стрельцовой будет петь о любви и не только до начала первого спектакля и в антракте.
В 19:00 начнется первый спектакль – «История Кати К» (омут-хоровод, 12+) по драме А. Островского.
Театр «Струна», чьи спектакли являются основой «ночей» – соавтор проекта. И в этот вечер театра будет особенно много.
Сценическая версия драмы «Гроза» сосредоточена вокруг Кати Кабановой. Это история про любовь, которая главнее жизни, и про то, что быть в согласии с большинством опасно для собственной души. Старая драматургия от родоначальника театра Александра Островского в современном исполнении.
После спектакля вечер не заканчивается! Ведь впереди второй спектакль, а в антракте много интересного!
Гости смогут:
- сходить на лекторий к Анне Фатеевой «История одной любви. Марина Цветаева и Константин Родзевич», чтобы узнать про их необычайный роман и подготовиться ко второму спектаклю
- посетить мастер-класс по актерскому мастерству к режиссеру, автору проектов Варваре Поповой
- попробовать себя на кастинге в разных ролях в пьесе «Гроза»
- послушать онлайн-лекторий «О “Грозе”» от Михаила Калинина
- сделать своими руками театральный сувенир
- сфотографироваться на память у фотозоны
В 21:00 Театр «Струна» покажет спектакль «Песнь Песней Марины» (16+).
Он основан на письмах Марины Цветаевой Константину Родзевичу, которые расстались на пике своей любви. Но роман, который длился всего три месяца, вдохновил Цветаеву на написание девяноста стихотворений и двух поэм – «Поэмы горы» и «Поэмы конца». Этот период – вершина ее творчества. Да и сами письма Цветаевой под стать, неслучаен в названии посыл к библейским любовным текстам – «Песнь Песней Соломона».
Второй спектакль завершит театральный вечер, но сколько эмоций, впечатлений и подарков гости ночи унесут с собой!
Вход свободный!
Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru
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