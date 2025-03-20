Новосибирцев приглашают на «Культурные ночи», посвященные Дню театра

29 марта в ДК «Сибтекстильмаш» случится атмосферное действо «Культурные ночи» в честь Дню Театра, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru. Известный далеко за пределами Советского района проект в этом году проведет свои «ночи» по всему городу.

В программе вечера «Театр + Любовь»:

Группа «РовноВ7» под руководством Софьи Стрельцовой будет петь о любви и не только до начала первого спектакля и в антракте.

В 19:00 начнется первый спектакль – «История Кати К» (омут-хоровод, 12+) по драме А. Островского.

Театр «Струна», чьи спектакли являются основой «ночей» – соавтор проекта. И в этот вечер театра будет особенно много.

Сценическая версия драмы «Гроза» сосредоточена вокруг Кати Кабановой. Это история про любовь, которая главнее жизни, и про то, что быть в согласии с большинством опасно для собственной души. Старая драматургия от родоначальника театра Александра Островского в современном исполнении.

После спектакля вечер не заканчивается! Ведь впереди второй спектакль, а в антракте много интересного!

Гости смогут:

- сходить на лекторий к Анне Фатеевой «История одной любви. Марина Цветаева и Константин Родзевич», чтобы узнать про их необычайный роман и подготовиться ко второму спектаклю

- посетить мастер-класс по актерскому мастерству к режиссеру, автору проектов Варваре Поповой

- попробовать себя на кастинге в разных ролях в пьесе «Гроза»

- послушать онлайн-лекторий «О “Грозе”» от Михаила Калинина

- сделать своими руками театральный сувенир

- сфотографироваться на память у фотозоны

В 21:00 Театр «Струна» покажет спектакль «Песнь Песней Марины» (16+).

Он основан на письмах Марины Цветаевой Константину Родзевичу, которые расстались на пике своей любви. Но роман, который длился всего три месяца, вдохновил Цветаеву на написание девяноста стихотворений и двух поэм – «Поэмы горы» и «Поэмы конца». Этот период – вершина ее творчества. Да и сами письма Цветаевой под стать, неслучаен в названии посыл к библейским любовным текстам – «Песнь Песней Соломона».

Второй спектакль завершит театральный вечер, но сколько эмоций, впечатлений и подарков гости ночи унесут с собой!

Вход свободный!

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

12+