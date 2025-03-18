В рамках Транссибирского Арт-Фестиваля откроется выставка «Мир русской души»

Художественный музей представляет выставку народного художника РФ, академика Российской академии художеств, первого вице-президента Творческого союза художников России Евгения Ромашко в рамках XII Транссибирского Арт-Фестиваля.

В экспозиции — более 80 масштабных произведений автора, который продолжает и развивает традиции русской реалистической школы живописи, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.

Лирический пейзаж, обращенный напрямую к зрителю, его душе и чувствам, все увереннее выходит на ведущие позиции в современном российском изобразительном искусстве, ведь тихий голос пейзажа всегда говорит нам что-то по-настоящему важное. В живописном пейзаже для зрителя важна не похожесть, не узнаваемость, пейзаж важен и драгоценен возможностью узнать мысли автора, познакомиться с его миропониманием.

Евгений Ромашко в своем творчестве соединяет традиционные художественные ценности реалистической школы с актуальными требованиями современности.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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