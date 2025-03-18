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Искусство

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В честь 185-летия Чайковского: новосибирские школьники примут участие во всероссийской акции «Музыка на все времена»

Ребята смогут проявить себя в музыкальном, хореографическом и художественном направлениях.

pxhere.com

25 марта – 15 апреля в рамках проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская акция «Музыка на все времена», посвященная 185-летию со дня рождения величайшего русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Творчество Петра Ильича Чайковского – это вершина мировой музыкальной культуры. Его произведения, такие как балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», стали символами классического искусства, а симфонии и оперы завоевали сердца миллионов слушателей по всему миру.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в музыкальном, хореографическом и художественном направлениях.

Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций: «Инструментальное творчество», «Вокал», «Хореография», «Изобразительное творчество». И оставить заявку на участие в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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