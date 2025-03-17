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Искусство

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Экспозиция «Сокровища гробницы Тутанхамона» в Новосибирске: золотые саркофаги, статуи богов и погребальная маска фараона

Краеведческий музей приглашает пройтись по следам археологов и ощутить азарт первооткрывателя.

kulturansk.ru

В 2022 году исполнилось сто лет с момента обнаружения практически нетронутой гробницы Тутанхамона археологом Говардом Картером. Он проник в усыпальницу юного правителя, спрятанную в недрах Долины Царей, и обнаружил тысячелетние сокровища.

Следуя через анфилады залов Краеведческого музея, наполненных реликвиями и духом древней цивилизации, можно увидеть копии предметов, обнаруженных столетие назад: величественные золотые саркофаги, магические украшения, статуи богов, хранивших покой молодого фараона, предметы быта и, конечно же, легендарную погребальную маску Тутанхамона — один из самых известных артефактов в истории человечества.

Команда художников, музейных реставраторов и египтологов много лет работала над созданием этих экспонатов. Благодаря этой работе посетители могут увидеть реконструкции значимых находок, многие из которых были безвозвратно утрачены или разрушены. Оригиналы предметов находятся в Каирском музее и больше не покидают Египет.

Выставка откроется 20 марта и будет доступна для посещения до 6 июля 2025 года.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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