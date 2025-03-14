Экспозиция «От Арктики до Антарктики. От Гренландии до Русской Америки»: морозные пейзажи Константина Путинцева

Персональная выставка работ московского художника Константина Путинцева — это очарование холодных пейзажей. В экспозиции около 50 картин, на которых изображены труднодоступные уголки России и других стран и континентов.



Зрители смогут увидеть Гренландию, мир камня и льда. Внимание многих привлекут пейзажи Аляски, открытой русскими путешественниками и ставшей на долгие годы территорией Российской империи – этот цикл картин художник

назвал «Русская Америка».



Тема холода и снега продолжается в цикле «Русский север», она посвящена северо-западным рубежам Белого моря, видам Соловецких островов и острова Валаам, пейзажам реки Енисей и самому морозному региону нашей родины – Якутии.



На картинах Константина Путинцева предстает и удивительный мир Антарктиды – гигантские айсберги, отколовшиеся от ледников, ледяные поля, прорезанные каменными пиками.



Выставка будет работать до 27 апреля 2025

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