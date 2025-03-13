Новосибирцев приглашают на выставку «Там почтовые ящики полные…» в Художественном музее

14 марта в Художественном музее откроется персональная выставка Екатерины Витвиновой «Там почтовые ящики полные…», сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.

Выставка молодой барнаульской художницы Екатерины Витвиновой «Там почтовые ящики полные…» представляет три самостоятельных авторских проекта: «СоОтворение», «Со второго взгляда» и «Письма».

Проекты «Со второго взгляда» и «Письма» выставляются впервые. В экспозиции около 80 работ, которые автор называет «письмами к зрителю».

«СоОтворение» – письма о том, как появляется любовь в жизни человека, о поиске себя и примирении с собой. Этот иммерсивный проект, он погружает зрителя в искусственно созданную среду. Здесь представлены живописные иллюстрации к сказке «Про Михаила и Тоску», написанной художницей. Эту сказку в авторском исполнении можно будет послушать или прочитать прямо на выставке.

«Со второго взгляда» – это живописные письма к зрителю о том, как важно по-настоящему увидеть другого человека. Автор уверена, что мы пропускаем много удивительных людей из-за неверного «первого взгляда» и поспешного вывода, что с ними не о чем разговаривать. Поэтому Екатерина призывает всматриваться в людей, которые нас окружают. На выставке зрителям предлагают угадать судьбу нарисованных героев.

Проект «Письма» – это большое авторское письмо о любви, поддержке, силах и внимании к миру. Это очень личная серия, она вылилась в создание печатного календаря. Оригинальные авторские листы будут представлены зрителям впервые. В выставочных залах можно будет познакомиться с 30 лучшими графическими работами этого проекта.

Екатерина Витвинова – самобытная сибирская художница, работающая в стиле «наив», одном из направлений примитивизма. Свои графические и живописные работы выполняет на холсте преимущественно акрилом, акварельными карандашами, тушью.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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