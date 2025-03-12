В новосибирском Музее на набережной откроется выставка фарфоровых статуэток советской эпохи

На выставке «Фарфор Страны Советов» посетители увидят около полутора сотен лучших и редких предметов советского фарфора из коллекций Еленой Баскаковой и Ириной Фомичевой, а также из фондов Музея Новосибирска.

На экспозиции представлена продукция нескольких фарфоровых заводов СССР – Барановского, Городницкого, Дулёвского завода им. газеты «Правда», Дмитровского завода в Вербилках (бывшая фабрика Гарднера), а также Полонского завода художественной керамики Полонского производственного объединения «Фарфор»