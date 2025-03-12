В новосибирском Музее на набережной откроется выставка фарфоровых статуэток советской эпохи

В день открытия познакомиться с экспозицией «Фарфор Страны Советов» все желающие смогут бесплатно.
13 марта в 16.00 в Музее на набережной состоится открытие выставки «Фарфор Страны Советов», сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. Фарфоровая посуда и статуэтки страны Советов стали неотъемлемой частью быта миллионов советских семей. На тарелках, чашках и чайниках отразилась советская символика и лозунги, место фигурок милых детишек, изящных барышень и галантных кавалеров заняли образы рабочих, крестьян, героев революции и партийных руководителей.
На выставке «Фарфор Страны Советов» посетители увидят около полутора сотен лучших и редких предметов советского фарфора из коллекций Еленой Баскаковой и Ириной Фомичевой, а также из фондов Музея Новосибирска.
На экспозиции представлена продукция нескольких фарфоровых заводов СССР – Барановского, Городницкого, Дулёвского завода им. газеты «Правда», Дмитровского завода в Вербилках (бывшая фабрика Гарднера), а также Полонского завода художественной керамики Полонского производственного объединения «Фарфор»
В день открытия вход на выставку – свободный.
Официальное сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска
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