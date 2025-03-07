Эволюция художественного процесса: почему стоит познакомиться с экспозицией «Искусство Сибири»?

«Обновленная экспозиция «Искусство Сибири» — важный культурный проект, который отражает богатую историю и художественное наследие нашего региона. Здесь представлена эволюция сибирского искусства — от его истоков до современности, от традиционных мотивов до смелых творческих экспериментов, — отметил, посетивший открытие экспозиции замминистра культуры региона Владимир Деев. — Музей не только сохраняет выдающиеся произведения прошлого, но и уделяет большое внимание современным художникам, чье творчество формирует культурное пространство сегодняшнего дня. В последние годы коллекция музея активно пополняется новыми работами, что позволяет создавать целостную картину развития сибирского искусства в разные эпохи. Важно, что теперь экспозиция отвечает самым современным музейным стандартам, объединяя традиционные ценности и новейшие технологии».

Обновленная экспозиция пережила масштабные изменения: проведена реставрация выставочных залов, разработано новое визуальное решение, внедрены современные технологии. Структура выставки теперь представлена в шести тематических разделах: «Сибирь. Истоки», «Традиции и современность», «Земля Сибири», «Поэзия жизни», «Сибирский классик», «Графика». Они охватывают ключевые сюжеты и мотивы, отражая эволюцию художественного процесса в регионе.