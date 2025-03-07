Эволюция художественного процесса: почему стоит познакомиться с экспозицией «Искусство Сибири»?

Выставка включает шесть тематических разделов: «Сибирь. Истоки», «Традиции и современность», «Земля Сибири», «Поэзия жизни», «Сибирский классик» и «Графика».
В Новосибирском художественном музее состоялось открытие обновленной экспозиции «Искусство Сибири». Это один из первых и редких в музейной практике страны опытов масштабной презентации культурных тенденций Сибири. В уникальной коллекции музея хранится более 5 тысяч произведений сибирских художников – из Новосибирска, Омска, Томска, Красноярска, Иркутска, Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Новокузнецка и других городов. Работам сибирских художников и скульпторов в НГХМ отведен целый этаж. Всего в экспозиции «Искусство Сибири» размещено более 150 предметов, которые знакомят зрителя с основными художественными тенденциями и явлениями региона.
«Обновленная экспозиция «Искусство Сибири» — важный культурный проект, который отражает богатую историю и художественное наследие нашего региона. Здесь представлена эволюция сибирского искусства — от его истоков до современности, от традиционных мотивов до смелых творческих экспериментов, — отметил, посетивший открытие экспозиции замминистра культуры региона Владимир Деев. — Музей не только сохраняет выдающиеся произведения прошлого, но и уделяет большое внимание современным художникам, чье творчество формирует культурное пространство сегодняшнего дня. В последние годы коллекция музея активно пополняется новыми работами, что позволяет создавать целостную картину развития сибирского искусства в разные эпохи. Важно, что теперь экспозиция отвечает самым современным музейным стандартам, объединяя традиционные ценности и новейшие технологии».
Обновленная экспозиция пережила масштабные изменения: проведена реставрация выставочных залов, разработано новое визуальное решение, внедрены современные технологии. Структура выставки теперь представлена в шести тематических разделах: «Сибирь. Истоки», «Традиции и современность», «Земля Сибири», «Поэзия жизни», «Сибирский классик», «Графика». Они охватывают ключевые сюжеты и мотивы, отражая эволюцию художественного процесса в регионе.
В залах раскрываются ключевые сюжеты, мотивы и темы, затрагиваемые сибирскими художниками в разные исторические эпохи, в разных политических и социокультурных контекстах. Также в нынешней экспозиции существенное место занимают произведения современных сибирских авторов, в последние десятилетия целенаправленно приобретаемые музеем в рамках персональных, областных, региональных, межрегиональных выставочных проектов.
В основе сибирской коллекции – значимые произведения таких сибирских мастеров как Алексей Вощакин, Николай Андреев, Николай Чевалков, Григорий Чорос-Гуркин и других, которые демонстрировались в 1927 году на Первой Всесибирской выставке. Кроме того, коллекция представлена работами таких именитых художников, как Анатолий Никольский, Иван Титков, Вадим Иванкин, Михаил Омбыш-Кузнецов и другие.
Художественный музей в последние годы стремится активно продвигать коллекцию сибирского искусства из своего собрания. Делается это далеко за пределами региона, в том числе за рубежом.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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