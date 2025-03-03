Проект «Пушкин в Африке»: жители Буркина-Фасо и Нигера познакомились с русской литературой и музыкальной культурой

Артисты Новосибирской филармонии представили в Африке серию концертов.
С 23 по 28 февраля русская музыкальная культура была представлена в африканских странах Буркина-Фасо и Нигер артистами Новосибирской государственной филармонии. Концерты прошли в рамках проекта «Пушкин в Африке», объединившего музыку и поэзию в уникальной литературно-музыкальной программе.
Проект стал частью масштабной российской дипломатической миссии в Нигере и Буркина-Фасо и реализован при поддержке правительства Новосибирской области.
«Проект «Пушкин в Африке» стал по-настоящему знаковым событием в международном культурном сотрудничестве. Впервые русская музыкальная культура, представленная нашими новосибирскими артистами, была тепло принята в Буркина-Фасо и Нигере. Это не просто концертные выступления, а глубокий, содержательный диалог культур, объединяющий великое наследие Пушкина и Чайковского, русскую классическую музыку и поэзию, которые органично вплелись в атмосферу этих стран. Надеемся, что этот проект заложил прочную основу для дальнейшего развития культурных связей, расширения взаимодействия и новых совместных инициатив. Культура всегда была и остаётся мощным инструментом народной дипломатии, сближающим страны и народы»,– отметила заместитель министра культуры региона Ирина Рудковская.
«Пушкин в Африке» – авторская музыкально-литературная композиция, в которой поэзия А. С. Пушкина сочетается с музыкой П. И. Чайковского: отрывками из «Серенады для струнных», «Воспоминания о Флоренции», «Времён года» и «Детского альбома», и русскими народными мелодиями в обработке для струнного квинтета и народных инструментов. Музыку исполнили солисты Филармонического камерного оркестра. «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина прозвучала в исполнении теле- и радиоведущего Руслана Махова. Ведущей проекта на французском языке стала Наталия Миллер.
Первый концерт состоялся 23 февраля в городе Ниамей в рамках заключительного дня российской культуры на Форуме SOAFEC. Наряду с музыкально-поэтической композицией «Пушкин в Африке» нигерцам были представлены фильм «Суворовец» и фотовыставка «Открывая Россию», организованная Центром народной дипломатии совместно с Русским географическим обществом.
25 февраля участников проекта принимал Министр коммуникаций, культуры, искусств и туризма Республики Буркина-Фасо г-н Пингдвенде Жильбер Уэдраого. Он отметил особую важность и уникальность проекта и выразил надежду на возможность дальнейшего продолжения культурного сотрудничества между странами.
26 февраля состоялись мастер-классы и творческие встречи со студентами и педагогами Национального института исполнительских и пластических искусств INAFAC.
В тот же день творческую группу проекта в составе российской делегации принял Премьер-министр Буркина-Фасо Ж. Э. Уэдраого, а вечером в честь первого российского гастрольного проекта в истории страны состоялся приём Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Буркина-Фасо Игоря Мартынова.
27 февраля проект «Пушкин в Африке» продолжился концертом в Уагадугу. На мероприятии присутствовали первые лица страны: министры, представители государственных ведомств и структур, главы дипломатических миссий дружественных стран. В этот вечер российских музыкантов приветствовали коллективы принимающей страны: национальная балетная труппа и Большой полифонический хор, который исполнил гимны Буркина-Фасо и России, и представил в необычном звучании песню «Священная война».
В ходе гастролей Министерству культуры Буркина-Фасо была передана Благодарность от министра культуры Новосибирской области Юлии Шуклиной за содействие в организации проекта «Пушкин в Африке».
Проект осуществлен при поддержке фонда «Русский мир», Правительства Новосибирской области, Центра народной дипломатии, Русских домов в Нигере и Буркина-Фасо.
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