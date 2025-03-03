Проект «Пушкин в Африке»: жители Буркина-Фасо и Нигера познакомились с русской литературой и музыкальной культурой

С 23 по 28 февраля русская музыкальная культура была представлена в африканских странах Буркина-Фасо и Нигер артистами Новосибирской государственной филармонии. Концерты прошли в рамках проекта «Пушкин в Африке», объединившего музыку и поэзию в уникальной литературно-музыкальной программе.

Проект стал частью масштабной российской дипломатической миссии в Нигере и Буркина-Фасо и реализован при поддержке правительства Новосибирской области.

«Проект «Пушкин в Африке» стал по-настоящему знаковым событием в международном культурном сотрудничестве. Впервые русская музыкальная культура, представленная нашими новосибирскими артистами, была тепло принята в Буркина-Фасо и Нигере. Это не просто концертные выступления, а глубокий, содержательный диалог культур, объединяющий великое наследие Пушкина и Чайковского, русскую классическую музыку и поэзию, которые органично вплелись в атмосферу этих стран. Надеемся, что этот проект заложил прочную основу для дальнейшего развития культурных связей, расширения взаимодействия и новых совместных инициатив. Культура всегда была и остаётся мощным инструментом народной дипломатии, сближающим страны и народы»,– отметила заместитель министра культуры региона Ирина Рудковская.