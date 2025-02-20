Транссибирский арт-фестиваль будет проходить в Новосибирской области с 19 марта по 12 апреля

Какие события ожидаются в рамках двенадцатого фестиваля?
Состоялась пресс-конференция, посвященная XII Транссибирскому арт-фестивалю,сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. О событиях Фестиваля, его музыкальных премьерах и образовательных мероприятиях, а также о приглашенных артистах рассказали заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская, генеральный директор Новосибирской государственной филармонии Анна Терешкова, заместитель генерального директора учреждения Алёна Болквадзе. К конференции по видеосвязи присоединились художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин и директор Фестиваля Олег Белый.
Первый концерт XII Транссибирского Арт-Фестиваля состоится 19 марта в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. Мероприятия XII выпуска форума пройдут в Красноярске, Самаре, Тольятти, Москве и городах Новосибирской области и Красноярского края. Ключевые события Фестиваля состоятся в Новосибирске.
В этом году Фестиваль представит две премьеры: в рамках традиционного камерного вечера «Вадим Репин и друзья» прозвучит написанная по заказу Фестиваля Соната для скрипки и гитары Никиты Кошкина, которую исполнят Вадим Репин и Артем Дервоед, а также второй скрипичный концерт профессора Санкт-Петербургской консерватории Анатолия Королева и новосибирскую премьеру Concerto de Berlin Владимира Косма.
Программу Фестиваля дополнят три сольных концерта. Венгерский скрипач Кристоф Барати в дуэте с титулованной пианисткой Евой Геворгян исполнит скрипичные сонаты Бетховена, Брамса и Шумана, а также выступят с Новосибирским симфоническим оркестром. Звезда мировой оперы сопрано Ольга Перетятько представит программу «Сопрано тет-а-тет», а Дмитрий Шишкин – «Поэзию рояля» и Двадцать третий концерт Моцарта с оркестром имени Светланова.
На открытии Фестиваля в Новосибирске прозвучит Большой концертный дуэт для скрипки и контрабаса с оркестром Боттезини в исполнении лауреата международных конкурсов Артема Чиркова. Музыкант выйдет на сцену с бессменным фестивальным оркестром-резидентом под управлением китайского дирижера Дае Линя.
С момента основания фестиваля большое внимание уделялось работе с детьми и молодежью, передаче уникального опыта и мастерства. Так появился проект «Просто общайся со звездой», в рамках которого артисты Фестиваля дают мастер-классы: девятый выпуск проекта стартует в Новосибирске вместе с Фестивалем. Также в программе Фестиваля уникальный концерт «Звезды нового поколения», в котором, наряду с Филармоническим камерным оркестром Новосибирска под управлением Арсентия Ткаченко, принимают участие молодые музыканты, прошедшие мастер-курсы в рамках Молодежной программы ТСАФ и Онлайн-Академии Фонда Вадима Репина, работающих не только во время Фестиваля, но и в течение всего года в Москве.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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