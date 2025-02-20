Транссибирский арт-фестиваль будет проходить в Новосибирской области с 19 марта по 12 апреля

Состоялась пресс-конференция, посвященная XII Транссибирскому арт-фестивалю,сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. О событиях Фестиваля, его музыкальных премьерах и образовательных мероприятиях, а также о приглашенных артистах рассказали заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская, генеральный директор Новосибирской государственной филармонии Анна Терешкова, заместитель генерального директора учреждения Алёна Болквадзе. К конференции по видеосвязи присоединились художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин и директор Фестиваля Олег Белый.

Первый концерт XII Транссибирского Арт-Фестиваля состоится 19 марта в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. Мероприятия XII выпуска форума пройдут в Красноярске, Самаре, Тольятти, Москве и городах Новосибирской области и Красноярского края. Ключевые события Фестиваля состоятся в Новосибирске.

В этом году Фестиваль представит две премьеры: в рамках традиционного камерного вечера «Вадим Репин и друзья» прозвучит написанная по заказу Фестиваля Соната для скрипки и гитары Никиты Кошкина, которую исполнят Вадим Репин и Артем Дервоед, а также второй скрипичный концерт профессора Санкт-Петербургской консерватории Анатолия Королева и новосибирскую премьеру Concerto de Berlin Владимира Косма.