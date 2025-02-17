Репин, Шишкин, Айвазовский и другие: в Новосибирск привезли шедевры русской живописи

В Новосибирском художественном музее состоялось открытие масштабной экспозиции «Репин, Шишкин, Айвазовский и другие. Шедевры русской живописи», сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.

Выставка знакомит с уникальными работами российских живописцев из собрания Иркутского художественного музея им. В.П. Сукачева. В экспозиции представлено более 70 произведений живописи середины XIX − первой половины XX века, созданных такими великими художниками, как Иван Айвазовский, Илья Репин, Исаак Левитан, Иван Шишкин, Иван Крамской, Константин Юон, Давид Бурлюк и другие.