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Искусство

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Репин, Шишкин, Айвазовский и другие: в Новосибирск привезли шедевры русской живописи

Какие великие полотна новосибирцы смогут увидеть на выставке?

mk.nso.ru

В Новосибирском художественном музее состоялось открытие масштабной экспозиции «Репин, Шишкин, Айвазовский и другие. Шедевры русской живописи», сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. 

Выставка знакомит с уникальными работами российских живописцев из собрания Иркутского художественного музея им. В.П. Сукачева. В экспозиции представлено более 70 произведений живописи середины XIX − первой половины XX века, созданных такими великими художниками, как Иван Айвазовский, Илья Репин, Исаак Левитан, Иван Шишкин, Иван Крамской, Константин Юон, Давид Бурлюк и другие. 

mk.nso.ru
mk.nso.ru
mk.nso.ru

Особое место на выставке занимают произведения художников первого ряда. Среди них хрестоматийная работа Ильи Репина «Нищая», портрет императрицы Марии Федоровны, произведения художников академического направления Ивана Айвазовского и Алексея Боголюбова. Собрание произведений, экспонируемое на выставке, также включает пейзажи знаменитых художников-передвижников: «Ночной пейзаж» Архипа Куинджи, «Сосновый лес» Ивана Шишкина, «Аллею» Исаака Левитана, «Сосновый бор», «Зимний закат» Юлия Клевер. 

Выставка организована Новосибирским государственным художественным музеем совместно с Иркутским областным художественным музеем имени В.П. Сукачева при поддержке правительства Новосибирской области.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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