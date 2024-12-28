В Новосибирске открылась выставка «Воспитание вкуса» — ее экспонаты принадлежали княжескому роду Юсуповых

На выставке представлено более ста уникальных экспонатов: живопись, графика, скульптура, мебель, утончённый фарфор, книги и даже редкие салютационные пушки. Эти предметы когда-то украшали дворцы аристократии и стали символами роскоши и утончённости. Среди экспонатов – работы известных мастеров Джузеппе Валериани, Пьера Саломона Доманшена, Шарля Альфонса Дюфренуа, а также учебные рисунки и произведения неизвестных крепостных художников.