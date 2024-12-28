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Искусство

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В Новосибирске открылась выставка «Воспитание вкуса» — ее экспонаты принадлежали княжескому роду Юсуповых

Познакомиться с экспозицией можно в главном здании Краеведческого музея.

mk.nso.ru

Выставка «Воспитание вкуса» представляет предметы, которые когда-то принадлежали древнему княжескому роду Юсуповых, знаменитому своим изысканным вкусом и коллекционерской страстью. Об открытии экспозиции сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. 

mk.nso.ru
mk.nso.ru
mk.nso.ru

На выставке представлено более ста уникальных экспонатов: живопись, графика, скульптура, мебель, утончённый фарфор, книги и даже редкие салютационные пушки. Эти предметы когда-то украшали дворцы аристократии и стали символами роскоши и утончённости. Среди экспонатов – работы известных мастеров Джузеппе Валериани, Пьера Саломона Доманшена, Шарля Альфонса Дюфренуа, а также учебные рисунки и произведения неизвестных крепостных художников.

mk.nso.ru
mk.nso.ru
mk.nso.ru

Выставку дополняют образцы китайской и японской керамики, европейские изделия из стекла, фарфора, фаянса и дерева – подражания китайским образцам, примеры стиля «шинуазри» из собрания Государственного Музея-заповедника «Архангельское» и Новосибирского государственного краеведческого музея. Часть предметов экспонируется впервые. 

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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