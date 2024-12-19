Грани дизайна: в Краеведческом музее открылась выставка «Точка RU – Сибирь»

В залах музея можно увидеть модели одежды, фэшн-эскизы, текстильные рисунки и паттерны, плакаты, новые идеи в дизайне упаковки и разработки цифровой моды, заявленные на фестиваль текущего сезона, а также лучшие работы участников прошлого сезона. Об открытии выставки сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.



С 2019 года фестиваль объединяет на своей площадке молодых профессионалов, студентов из России и других стран, реализующих себя в области дизайна костюма, текстиля, упаковки и графического дизайна.