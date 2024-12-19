Грани дизайна: в Краеведческом музее открылась выставка «Точка RU – Сибирь»

На экспозиции представлены творческие работы молодых дизайнеров из России, ближнего и дальнего зарубежья, выполненные в рамках VI Международного фестиваля дизайна «Точка RU – Сибирь».
В залах музея можно увидеть модели одежды, фэшн-эскизы, текстильные рисунки и паттерны, плакаты, новые идеи в дизайне упаковки и разработки цифровой моды, заявленные на фестиваль текущего сезона, а также лучшие работы участников прошлого сезона. Об открытии выставки сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.
С 2019 года фестиваль объединяет на своей площадке молодых профессионалов, студентов из России и других стран, реализующих себя в области дизайна костюма, текстиля, упаковки и графического дизайна.
Фестиваль организован Новосибирским технологическим институтом, филиала Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина. Партнеры выставки Министерство культуры Новосибирской области, Новосибирский краеведческий музей, Новосибирское отделение Союза дизайнеров России, Новосибирский государственный педагогический университет.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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