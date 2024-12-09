Новосибирцы могут увидеть завораживающие пейзажи России, Кипра, Монголии и других стран на экспозиции «Моменты»

В экспозиции представлено около 113 работ с завораживающими видами России, Турции, Кипра, Монголии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Китая. Эти произведения демонстрируют творческие итоги художника за последние 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.

Выставка «Моменты» представляет собой зафиксированные на холсте и бумаге точки перемещения автора по разным странам, с виртуозно переданной атмосферой места. Живописные картины и графические листы, расположенные в пяти залах музея, выполнены мастером в его излюбленном жанре лирического пейзажа. Также для выставки были отобраны немногочисленные натюрморты, которые позволят новосибирцам лучше познакомиться с творчеством художника.