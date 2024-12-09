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Искусство

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Новосибирцы могут увидеть завораживающие пейзажи России, Кипра, Монголии и других стран на экспозиции «Моменты»

Новосибирский художественный музей приглашает на персональную выставку известного омского живописца Геймрана Баймуханова.

mk.nso.ru

В экспозиции представлено около 113 работ с завораживающими видами России, Турции, Кипра, Монголии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Китая. Эти произведения демонстрируют творческие итоги художника за последние 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. 

Выставка «Моменты» представляет собой зафиксированные на холсте и бумаге точки перемещения автора по разным странам, с виртуозно переданной атмосферой места. Живописные картины и графические листы, расположенные в пяти залах музея, выполнены мастером в его излюбленном жанре лирического пейзажа. Также для выставки были отобраны немногочисленные натюрморты, которые позволят новосибирцам лучше познакомиться с творчеством художника.

mk.nso.ru
mk.nso.ru
mk.nso.ru

После открытия Геймран Баймуханов провел авторскую экскурсию для первых посетителей выставки, на которой рассказал об истории создания некоторых своих работ, техниках и художественных приемах.

Выставка будет работать до 19 января.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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