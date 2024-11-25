В Новосибирском краеведческом музее заработала экспозиция «Под крылом птицы Ремез»

Выставка, прибывшая к нам из Петербурга, посвящена сказкам самобытного писателя Серебряного века Алексея Ремизова.
В Краеведческом музее открылся новый выставочный проект «Под крылом птицы Ремез», сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. На открытии гостей приветствовала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
«Выставка приехала в Новосибирск из Санкт-Петербурга - Музея Анны Ахматовой. На сегодняшний день это очень важный для нас проект, созданный именно для семейного посещения, общения с детьми через понятные им сказочные образы и формы. Я уверена, выставка станет местом удивительных маленьких, но очень важных совместных открытий», - отметила Юлия Шуклина.
Выставка посвящена сказкам самобытного писателя Серебряного века Алексея Ремизова. Он всегда сочинял нечто особенное для взрослых и детей. Автор создал целый волшебный мир, основанный на народных сказках и преданиях, поговорках, древних обрядах и легендах.
Экспозиция позволяет на какое-то время «оживить» сказку и стать её частью. Вместе с экскурсоводом посетители оказались под крылом птицы Ремез и отправились в увлекательное путешествие к Морю-Океану. Каждый персонаж здесь хранит тайну или скрывает невероятную историю. Петербургские художники Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме позвали их со страниц сказок и поселили в выставочном зале.
Официальное сообщение пресс-службы сайта минкультуры Новосибирской области mk.nso.ru
0+
Комментарии (0)