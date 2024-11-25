В Новосибирском краеведческом музее заработала экспозиция «Под крылом птицы Ремез»

В Краеведческом музее открылся новый выставочный проект «Под крылом птицы Ремез», сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. На открытии гостей приветствовала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

«Выставка приехала в Новосибирск из Санкт-Петербурга - Музея Анны Ахматовой. На сегодняшний день это очень важный для нас проект, созданный именно для семейного посещения, общения с детьми через понятные им сказочные образы и формы. Я уверена, выставка станет местом удивительных маленьких, но очень важных совместных открытий», - отметила Юлия Шуклина.