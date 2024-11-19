Литература, живопись и музыка: стартовал финальный этап «Культурного марафона»

В 2024 году «Культурный марафон» проходит в пятый раз и посвящен русской классической культуре: литературе, музыке и живописи. Эксперты подготовили для школьников, их родителей и педагогов интерактивные развивающие тесты, которые можно пройти в онлайн-формате до 08 декабря 2024 года. Для доступа к тесту необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. По результатам мероприятий можно выиграть призы от организаторов и партнеров акции.

«Подобные программы позволяют взглянуть на произведения, знакомые по школьным урокам и походам в музеи, под другим углом. Мы стремимся к тому, чтобы культура была понятной, доступной и открытой для подрастающего поколения. Поэтому мы постоянно находимся в поиске новых форматов взаимодействия с детьми. Ведь каждый возраст – абсолютно разный и требует индивидуального подхода и новых решений. Очевидно, что цифровой формат взаимодействия востребован уже не только у подрастающего поколения и останется с нами надолго. Это совершенно новый подход к получению знаний, впечатлений, опыта», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Тест представлен в трёх вариантах — для младшего (7–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего (от 15 лет) возраста. В нём собраны вопросы по теме этого года — «Русские классики через призму технологий». Материалы теста подобраны так, чтобы каждый участник смог узнать что-то новое о русской классической культуре.

Программа является совместным мероприятием Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и ООО «ЯНДЕКС». Марафон стартовал 6 июня – в День рождения Александра Пушкина. Программа включала викторины, мастер-классы, творческие задания по литературе, музыке и изобразительному искусству. Сервисы Яндекса подготовили ряд тематических спецпроектов. Например, в Яндекс Музыке появился специальный плейлист с произведениями русских композиторов, Кинопоиск представил в разделе «Игры» викторины по произведениям русской литературы и искусства, а Яндекс Книги выпустили видеолекции современных авторов с советами для начинающих писателей.

В декабре организаторы подведут итоги «Культурного марафона». Все участники, прошедшие финальный тест, смогут скачать грамоты в личном кабинете. Участие в марафоне бесплатное.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru