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Искусство

Новосибирцев приглашают поучаствовать в творческом конкурсе «Я и природа»

Работы в рамках конкурса принимаются по двум номинациям: «Расскажи» (эссе) и «Покажи» (изобразительное искусство).

pxhere.com

Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького и Учебный центр «Институт Конфуция» Новосибирского государственного технического университета совместно с Новосибирской государственной областной научной библиотекой объявляют Всероссийский конкурс эссе и художественных работ «Я и природа», посвящённый красоте родного края. Конкурс проводится параллельно на территории России и Китая.

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет включительно. Конкурсантам предлагается подготовить творческую работу в одной из двух номинаций на тему «Я и природа»:

Номинация «Расскажи» – участники делятся своими размышлениями о красоте родного края и окружающего мира.

Номинация «Покажи» – представление художественной работы, выполненной в одной из техник изобразительного искусства.

Всероссийский конкурс эссе и художественных работ «Я и природа» проводится в рамках Международного творческого проекта «Мой мир», целью которого является укрепление культурных связей между Россией и Китаем в детской и подростковой среде через совместное творчество.

Конкурсные работы принимаются по 15 декабря 2024 года включительно.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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