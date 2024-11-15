Новосибирцев приглашают поучаствовать в творческом конкурсе «Я и природа»

Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького и Учебный центр «Институт Конфуция» Новосибирского государственного технического университета совместно с Новосибирской государственной областной научной библиотекой объявляют Всероссийский конкурс эссе и художественных работ «Я и природа», посвящённый красоте родного края. Конкурс проводится параллельно на территории России и Китая.

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет включительно. Конкурсантам предлагается подготовить творческую работу в одной из двух номинаций на тему «Я и природа»:



Номинация «Расскажи» – участники делятся своими размышлениями о красоте родного края и окружающего мира.



Номинация «Покажи» – представление художественной работы, выполненной в одной из техник изобразительного искусства.



Всероссийский конкурс эссе и художественных работ «Я и природа» проводится в рамках Международного творческого проекта «Мой мир», целью которого является укрепление культурных связей между Россией и Китаем в детской и подростковой среде через совместное творчество.



Конкурсные работы принимаются по 15 декабря 2024 года включительно.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru