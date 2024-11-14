Театральные фестивали 2024 года собрали в Новосибирской области больше десяти тысяч зрителей

В 2024 году в рамках национального проекта «Культура» в Новосибирской области реализовано уже двенадцать крупных всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального, изобразительного искусства. Подробнее о прошедших и предстоящих событиях на пресс-конференции рассказала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

«Нацпроект «Культура» реализуется в Новосибирской области с 2019 года. Программа стала колоссальной возможностью для региона по организации масштабных культурных проектов. За этот период новосибирцы смогли увидеть уникальные коллекции из крупнейших музеев страны, посетить образовательные программы от признанных экспертов, познакомиться со спектаклями и музыкальными программами мирового уровня. Правительство Новосибирской области также активно поддерживало проведение мероприятий в рамках нацпроекта, в том числе и финансово. Благодаря совместным усилиям нам удалось организовать по-настоящему запоминающиеся культурные события, которые жители и гости Новосибирска могли посещать с семьей, близкими и родными».

В общей сложности более 10 тысяч зрителей собрали масштабные театральные фестивали. В июне 2024 года прошел III Международный фестиваль театров кукол «Перекресток», участниками которого стали 11 российских театров. В сентябре новосибирцы увидели лучшие российские мюзиклы на сцене Музыкального театра в рамках V Всероссийского театральный фестиваль новых музыкальных проектов «Другие берега». С 12 по 20 ноября проходит Всероссийский фестиваль камерных спектаклей «Малая форма», организованный Молодежным драматическим театром «Первый театр». Уже в конце ноября в театре «Глобус» свои постановки представят молодежные творческие коллективы на Фестивале «Театр – PRO». Также в ноябре благодаря нацпроекту есть возможность услышать лучшие образцы отечественного музыкального искусства на Всероссийском фестивале «Царица Песня». Программа неизменно собирает аншлаговые залы.

Значимым событием для региона стало проведение XI Транссибирского Арт-фестиваля на площадке Новосибирской филармонии с показом 18-ти концертных программ, которые посетили более 14 тысяч человек. В декабре новосибирцев ждет еще одно масштабное музыкальное событие. 11 концертных программ будет представлено на Фестивале искусств «Белый фестиваль».

Отдельно министр культуры региона отметила реализованные музейные программы в рамках нацпроекта.

«Для региональных музеев нацпроект делает практически невозможное – ведь привезти из центральных регионов России уникальные коллекции зачастую дороже и сложнее, чем большие творческие коллективы. Только в этом году новосибирцы увидели работы Питера Пауля Рубенса, «египетскую коллекцию» Пушкинского музея, уникальное собрание Государственного Эрмитажа, этнографическую коллекцию Музея искусства народов Востока, большой выставочный проект Музея МХАТа. Выставки «Государственный Эрмитаж. Парадный выезд императорского двора» в Художественном музее и «Знакомьтесь – Чукотка» в Краеведческом музее еще можно успеть посетить до конца года», – рассказала Юлия Шуклина.

Также в этом году в рамках направления «Творческие люди» прошли курсы повышения квалификации более 700 специалистов муниципальных и государственных учреждений культуры Новосибирской области.

В 2024 году открыты две модельные муниципальные библиотеки, победители федерального конкурса 2023 года: Детская библиотека имени С.П. Мосияша Чистоозерного района и Городская библиотека №1 города Оби. В Искитиме и Черепаново открыли сразу два виртуальных концертных зала – теперь в регионе стало семь площадок для трансляций концертов и спектаклей из лучших залов страны. Как отметила министр культуры региона, в этом году одним из самых успешных направлений нацпроекта стало оснащение оборудованием музеев, театров и детских школ искусств. В 2024 году четыре детские школы искусств Новосибирской области получили музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы: Детская школа искусств №1 Карасукского района, Детская школа искусств Краснозерского района, Детская школа искусств города Оби и Детская школа искусств № 17 города Новосибирска.

Фото: Антон Шутов