Совершенство в объективе: новосибирцев приглашают познакомиться с «Анатомией балета»

Экспозиция фоторабот Евгения Иванова посвящена театральному закулисью, колоссальному труду, который стоит за изысканными балетными па.
15 ноября в арт-холле Центра креативных индустрий состоится открытие фотовыставки Евгения Иванова «Анатомия балета». Более 50 фоторабот известного новосибирского фотографа Евгения Иванова составят экспозицию выставки «Анатомия балета». Новосибирским зрителям представится редкая возможность заглянуть за кулисы.
Тонкий взгляд мастера показывает обратную сторону медали красоты балетного искусства, заставляя задуматься, какой ценой она даётся и что стоит за лёгкостью пируэтов танцовщиков. В черно-белых и цветных тонах воедино слились атмосфера балета и тяжёлый труд людей, преданных танцу, изнурительные тяжелые подготовки к выступлениям и неимоверная грация и красота артиста.
Серия фотографий о балете возникла неслучайно. Евгений Иванов на протяжении многих лет является штатным фотографом Новосибирского государственного театра оперы и балета. Поэтому ему, как как никому из зрителей, доступно видеть все, происходящее за кулисами.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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