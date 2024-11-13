Совершенство в объективе: новосибирцев приглашают познакомиться с «Анатомией балета»

Тонкий взгляд мастера показывает обратную сторону медали красоты балетного искусства, заставляя задуматься, какой ценой она даётся и что стоит за лёгкостью пируэтов танцовщиков. В черно-белых и цветных тонах воедино слились атмосфера балета и тяжёлый труд людей, преданных танцу, изнурительные тяжелые подготовки к выступлениям и неимоверная грация и красота артиста.



Серия фотографий о балете возникла неслучайно. Евгений Иванов на протяжении многих лет является штатным фотографом Новосибирского государственного театра оперы и балета. Поэтому ему, как как никому из зрителей, доступно видеть все, происходящее за кулисами.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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