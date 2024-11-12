В новосибирском Центре культуры ЦК19 откроется выставка художника Вячеслава Чимитова

«Проект позволит мне как автору представить свои творческие поиски как целостное художественное высказывание. Продемонстрирует разные аспекты моих размышлений о современности, раскроет структуру моего метода, сделает очевидными для зрителя контуры моей творческой позиции и стратегии в контексте местного (шире — регионального) художественного сообщества», — делится Вячеслав Чимитов.

29 ноября в 18.00 состоится авторская экскурсия Вячеслава Чимитова по экспозиции. Также в течение выставки запланированы традиционные экскурсии и медиации.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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