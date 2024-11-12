В новосибирском Центре культуры ЦК19 откроется выставка художника Вячеслава Чимитова

Экспозиция делится на несколько концептуальных блоков, которые складываются в историю об ощущении времени.
14 ноября в 18.00 в Центре культуры ЦК19 открывается персональная выставка Вячеслава Чимитова «Линия горизонта: возможность рая». В экспозиции около 40 живописных и графических работ, сообщает официальный сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru
Проблемы, которые автор разрабатывает в своей живописи, касаются темы культурной и исторической памяти: чаще в сюжетах произведений актуализируется проблема «гения места» — ландшафта Бурятии, где родился и вырос художник, а также проблема национальной самоидентификации. Немаловажное место в творческих исканиях занимают экологические вопросы: жанр пейзажа переосмысляется в работах, ведущий мотив которых — природный ландшафт, вбирающий в себя тревожное предчувствие грядущих экологических катастроф.
Проект делится на несколько концептуальных, тематических блоков, складывающихся в многочастный рассказ об ощущении времени. Все эти блоки объединены общим нарративным началом и общей пластической основой, которые раскрывают трансформации авторского художественного мышления на протяжении нескольких лет и отражают различные проблемные вопросы (общечеловеческие, социальные, мировоззренческие), затронутые в тех или иных произведениях и циклах в целом. В итоге должен сложиться калейдоскоп мыслеобразов о себе, времени, мире, людях и чувствах.
«Проект позволит мне как автору представить свои творческие поиски как целостное художественное высказывание. Продемонстрирует разные аспекты моих размышлений о современности, раскроет структуру моего метода, сделает очевидными для зрителя контуры моей творческой позиции и стратегии в контексте местного (шире — регионального) художественного сообщества», — делится Вячеслав Чимитов.
29 ноября в 18.00 состоится авторская экскурсия Вячеслава Чимитова по экспозиции. Также в течение выставки запланированы традиционные экскурсии и медиации.
Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru
12+
Комментарии (0)