Выставка «Новосибирская творческая фотография: традиции и новаторство» открылась в Художественном музее

Экспозиция охватывает лучшие работы новосибирских фотомастеров с 1965 по 2024 год, показывая путь, пройденный местной школой творческой фотографии — от её самобытных истоков в советские годы до современных авторских поисков. Сегодняшние фотографы, включая молодое поколение, бережно продолжают и развивают традиции этой школы.



В экспозиции можно будет увидеть около 70 работ, ставших визитными карточками не только новосибирской, но и советской, и российской фотографии, сообщает пресс-служба минкультуры Новосибирской области. Выставка состоит из двух блоков: архивных фотографий советского периода и современных работ. Жанровый разброс широк – от традиционных натюрмортов, портретов и пейзажей до экспериментальных работ.