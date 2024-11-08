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Искусство

Выставка «Новосибирская творческая фотография: традиции и новаторство» открылась в Художественном музее

Жанровый диапазон экспозиции широк – от традиционных портретов и пейзажей до очень смелых, экспериментальных работ.
 

Елена Мучная GAP

Экспозиция охватывает лучшие работы новосибирских фотомастеров с 1965 по 2024 год, показывая путь, пройденный местной школой творческой фотографии — от её самобытных истоков в советские годы до современных авторских поисков. Сегодняшние фотографы, включая молодое поколение, бережно продолжают и развивают традиции этой школы.

В экспозиции можно будет увидеть около 70 работ, ставших визитными карточками не только новосибирской, но и советской, и российской фотографии, сообщает пресс-служба минкультуры Новосибирской области. Выставка состоит из двух блоков: архивных фотографий советского периода и современных работ. Жанровый разброс широк – от традиционных натюрмортов, портретов и пейзажей до экспериментальных работ.

Алексей Школдин «Вечернее»
Валентин Копалов «Якутия»

На выставке будут представлены работы Владимира Дубровского, Олега Башкатова, Эдуарда Левена, Константина Ощепкова, Андрея Баулина, Яны Колесинской, Павла Мирошникова и многих других известных фотохудожников Новосибирска.

Выставка организована Новосибирским государственным художественным музеем совместно с Новосибирским региональным отделением Союза фотохудожников России.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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