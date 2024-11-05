Для новосибирских школьников устроили «Культурные каникулы»

В Новосибирской области прошла программа «Культурные каникулы», организованная региональным министерством культуры. На осенних каникулах учащиеся школ Коченевского и Искитимского районов области бесплатно посетили музейные программы в Новосибирске. В проекте приняли участие Новосибирский государственный краеведческий музей и Новосибирский государственный художественный музей.

«Культурные каникулы – это пилотный проект министерства культуры Новосибирской области. В Новосибирске сосредоточены практически все крупные учреждения культуры региона с востребованными программами для детей и подростков. В рамках программы учащиеся районных школ области смогут посещать на каникулах выставки, спектакли, программы в столице региона. На сегодняшний день есть запрос от районных управлений образования на подобные культурно-просветительские программы. Мы планируем продолжать развивать это направление и подключать большое количество партнеров к проекту», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.