Новосибирские художники примут участие в Российской неделе искусств

Международная выставка-конкурс современного искусства «Российская неделя искусств» представляет собой масштабный международный художественный форум, который демонстрирует широкое многообразие современного и традиционного искусства из России и более десяти стран мира.

Являясь одновременно выставкой и ярмаркой, XXXVI Российская Неделя Искусств предоставит возможность коллекционерам и любителям искусства увидеть и приобрести современные арт-объекты. Для широкой аудитории и профессионалов предусмотрены различные мастер-классы и лекции. Кроме того, посетители могут участвовать в творческих вечерах с известными художниками.

В выставочно-ярмарочную программу Недели Искусств входят такие разделы как живопись, графика, скульптура, графический и коммуникативный дизайн, видео-арт и цифровое искусство, текстиль, промыслы и декоративно-прикладное искусство, оборудование и материалы для художников. Произведения, экспонируемые на выставке, участвуют в конкурсной программе и оцениваются членами международного жюри.

Участниками программы могут стать организации, занимающиеся профессиональной деятельностью в сфере искусства, творческие объединения и артели, а также индивидуальные мастера, художники, фотографы, дизайнеры и студенты художественных учебных заведений.

Российская Неделя Искусств пройдет с 6 по 15 декабря 2024 года в Московском центре современных искусств «Арт-Коммуна». Срок подачи заявок: до 26 ноября 2024.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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