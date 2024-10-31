Проект «Пушкин в Африке»: новосибирские артисты отправятся на гастроли в Нигер и Буркина-Фасо

Специально для гастрольного тура подготовлен новый творческий формат: «Пушкин в Африке» – это синтез текстов Александра Сергеевича с лучшими образцами русской музыки.
С 2 по 11 ноября пройдут гастроли артистов Новосибирской филармонии в государствах Нигер и Буркина-Фасо с проектом «Пушкин в Африке». В презентации проекта приняла участие заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская. Струнный квинтет Филармонического камерного оркестра представил музыкально-литературную композицию, подготовленную для гастролей.
«Это уникальная возможность для нашего региона стать первыми в области культурного сотрудничества стран, с которыми в настоящий момент РФ устанавливает тесные дипломатические отношения, и представить великое литературное и музыкальное наследие нашей страны», – отметила Ирина Рудковская.
Совместный проект Новосибирской государственной филармонии и Центра народной дипломатии проводится при поддержке министерства культуры Новосибирской области. Он познакомит жителей г. Уагадугу (Буркина-Фасо), и г. Ниамей (Нигер) с лучшими образцами русской литературы и музыки. В рамках гастролей пройдут показы музыкально-литературной композиции, творческие встречи, лекции, посвященные творчеству великого русского поэта Александра Пушкина. Изначально проект задумывался только для одной страны, но открытие «Русского дома» в Нигере расширило географию проекта.
Специально для гастрольного тура подготовлен новый творческий формат. Музыкально-литературная композиция «Пушкин в Африке» – это соединение текстов Александра Сергеевича с лучшими образцами русской музыки. В программе прозвучат отрывки из произведений Чайковского – «Серенада для струнных» и «Воспоминание о Флоренции», фрагменты музыкальных пьес из «Детского альбома» и фортепианного цикла «Времена года» и народная музыка в обработке для струнного квинтета.
«Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина прозвучит в исполнении теле- и радиоведущего Руслана Махова под музыку струнного квинтета Новосибирской филармонии, к звучанию которого будут добавлены русские народные инструменты: гудок, ложки и шумовые инструменты.
Кроме показов музыкально-литературной композиции в рамках проекта пройдут творческие встречи «Русская музыка и струнные инструменты. Великая русская школа струнных» солистов-участников проекта, а также лекция «Организация культурных событий, фестивалей и музыкальных проектов» заместителя генерального директора Филармонии по развитию фестивальной и проектной деятельности Алёны Болквадзе.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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Фото: Андрей Заржецкий
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