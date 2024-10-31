Проект «Пушкин в Африке»: новосибирские артисты отправятся на гастроли в Нигер и Буркина-Фасо

С 2 по 11 ноября пройдут гастроли артистов Новосибирской филармонии в государствах Нигер и Буркина-Фасо с проектом «Пушкин в Африке». В презентации проекта приняла участие заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская. Струнный квинтет Филармонического камерного оркестра представил музыкально-литературную композицию, подготовленную для гастролей.

«Это уникальная возможность для нашего региона стать первыми в области культурного сотрудничества стран, с которыми в настоящий момент РФ устанавливает тесные дипломатические отношения, и представить великое литературное и музыкальное наследие нашей страны», – отметила Ирина Рудковская.

Совместный проект Новосибирской государственной филармонии и Центра народной дипломатии проводится при поддержке министерства культуры Новосибирской области. Он познакомит жителей г. Уагадугу (Буркина-Фасо), и г. Ниамей (Нигер) с лучшими образцами русской литературы и музыки. В рамках гастролей пройдут показы музыкально-литературной композиции, творческие встречи, лекции, посвященные творчеству великого русского поэта Александра Пушкина. Изначально проект задумывался только для одной страны, но открытие «Русского дома» в Нигере расширило географию проекта.