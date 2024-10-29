Новосибирских школьников приглашают поучаствовать в творческой акции «Сказки русской музыки»

В рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция к 180-летию со Дня рождения великого русского композитора Н.А.Римского-Корсакова. Николай Андреевич – автор множества шедевров в оперной, симфонической и камерной музыки. В его творческое наследие входят 15 опер, 3 симфонии, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка. Творчество Римского-Корсакова является важной частью русской музыкальной культуры. В 2024 году композитору исполнилось 180 лет со дня его рождения.

Творческий конкурс проводится в следующих номинациях:

«Хореография» – придумать танец на музыку Н.А. Римского-Корсакова;

«Вокал» – представить вокальное произведение Н.А. Римского-Корсакова (хор, сольное исполнение);

«Театральная афиша» – подготовить афишу к театральным постановкам на музыку Н.А. Римского-Корсакова (балет, опера и т.д.);

«Инструментальное творчество» – исполнить произведение Н.А. Римского-Корсакова «Полет шмеля» или других произведений (соло и оркестр).

Для участия в конкурсе до 15 ноября необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале проекта «Культура для школьников». По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства, выберет 40 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на сайте.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru