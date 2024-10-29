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Искусство

Культурный обмен: хореографический конкурс «Будь в танце!» прошел в Российско-Немецком Доме

Динамичный конкурс объединил коллективы из Западной Сибири.

mk.nso.ru

Участников поприветствовала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, отметив важность сохранения культурных традиций через хореографическое искусство и пожелав конкурсантам вдохновения и творческих побед.

mk.nso.ru

В первый день конкурса прошли выступления коллективов в различных жанрах, мастер-классы по сценической хореографии и занятия по декоративно-прикладному искусству. Ансамбль Российско-Немецкого Дома «Свободный балет» провел класс-концерт с акцентом на работе с композицией и выразительными средствами танца.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

На второй день участники погружались в традиционные танцы российских немцев, а также современные и уличные танцы. Кульминацией конкурса стал заключительный гала-концерт, где лучшие коллективы представили свои номера на сцене и были награждены.

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