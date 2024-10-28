В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка, посвященная жизни и искусству северных народов

На выставке представлены артефакты, созданные древними эскимосами несколько тысячелетий назад, национальная одежда и украшения начала XX века и другие экспонаты.
Выставка «Знакомьтесь – Чукотка» открылась в главном здании Краеведческого музея. Чукотский автономный округ — самый северо-восточный регион России. Летом здесь мигрируют киты, наступают белые ночи, а зимой небо освещают блики северного сияния. За красотой природы края скрываются непростые условия жизни: трескучий мороз, холодные ветры и вечная мерзлота.
Первые люди на этих землях появились около 50 тысяч лет назад. Это были охотники из Центральной и Восточной Азии — предки современных эскимосов, чукчей, юкагиров и коряков. Древние народы приспособились к экстремальным условиям, создавая уникальные технологии выживания, используя природные материалы: мех и шкуры животных, клыки моржей, китовый ус, рога оленей, камни и дерево, из которых мастерили орудия для охоты и быта.
На выставке представлены артефакты, созданные древними эскимосами и охотниками на дикого оленя несколько тысячелетий назад. Среди них орудия для охоты на китов, моржей и птиц, предметы быта из оленьего рога и керамика. Также экспонируются художественные произведения из кости и клыка моржа, национальная одежда и украшения начала XX столетия.
Выставка организована совместно с Музейным Центром «Наследие Чукотки» и Музеем искусства народов Востока.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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