В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка, посвященная жизни и искусству северных народов

Первые люди на этих землях появились около 50 тысяч лет назад. Это были охотники из Центральной и Восточной Азии — предки современных эскимосов, чукчей, юкагиров и коряков. Древние народы приспособились к экстремальным условиям, создавая уникальные технологии выживания, используя природные материалы: мех и шкуры животных, клыки моржей, китовый ус, рога оленей, камни и дерево, из которых мастерили орудия для охоты и быта.