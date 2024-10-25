Новосибирские деятели культуры объединят свои силы в масштабном театральном проекте

Центр театрального искусства, Новосибирское отделение Союза театральных деятелей и Новосибирская консерватория объединятся для создания совместных проектов в области театрального искусства, образования, просветительской и воспитательной работы на долгосрочную перспективу.

Подробнее о совместных планах на пресс-конференции рассказали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, председатель Новосибирского регионального отделения Союза театральных деятелей Сергей Афанасьев, и. о. ректора Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Вячеслав Стародубцев.

«Большие дела всегда начинаются со всеобщей заинтересованности. Весь наш предыдущий опыт показывает, что наиболее эффективный формат работы кроется в партнерстве, сотрудничестве и совместном достижении общих целей. Объединений сил в сфере культуры – наша важнейшая задача на сегодняшний день. Именно это станет тем эффективным инструментом в достижении наших общих целей. Совместный проект министерства культуры, Консерватории и Союза театральных деятелей – новый виток развития это истории. Это подразумевает не конкурентный формат работы внутри сферы культуры, а ответственный командный подход. Всё это в конечном счете делается сегодня для тех, кто будет выходить на большие и малые сцены завтра», – рассказала на пресс-конференции Юлия Шуклина.