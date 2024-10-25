Новосибирские деятели культуры объединят свои силы в масштабном театральном проекте

О совместных творческих планах речь шла на пресс-конференции в ТАСС.
Центр театрального искусства, Новосибирское отделение Союза театральных деятелей и Новосибирская консерватория объединятся для создания совместных проектов в области театрального искусства, образования, просветительской и воспитательной работы на долгосрочную перспективу.
Подробнее о совместных планах на пресс-конференции рассказали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, председатель Новосибирского регионального отделения Союза театральных деятелей Сергей Афанасьев, и. о. ректора Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Вячеслав Стародубцев.
«Большие дела всегда начинаются со всеобщей заинтересованности. Весь наш предыдущий опыт показывает, что наиболее эффективный формат работы кроется в партнерстве, сотрудничестве и совместном достижении общих целей. Объединений сил в сфере культуры – наша важнейшая задача на сегодняшний день. Именно это станет тем эффективным инструментом в достижении наших общих целей. Совместный проект министерства культуры, Консерватории и Союза театральных деятелей – новый виток развития это истории. Это подразумевает не конкурентный формат работы внутри сферы культуры, а ответственный командный подход. Всё это в конечном счете делается сегодня для тех, кто будет выходить на большие и малые сцены завтра», – рассказала на пресс-конференции Юлия Шуклина.
В числе первых масштабных совместных проектов станет организация концертной программы к юбилею Великой Победы в 2025 году. В ней примут участие учащиеся, преподаватели и сотрудники Новосибирской консерватории, Новосибирской филармонии, Новосибирского городского драматического театра Афанасьева, Новосибирского театрального института. Жителей региона ждут не только два концерта на новосибирских сценах, но и специальная программа в Первомайском сквере при участии молодых артистов.
На базе Центра театрального искусства будет вестись методическая, образовательная и воспитательная работа. Запланировано проведение творческих встреч, гастролей по городам Сибири, организация смежных мультижанровых проектов, помощь в грантовой деятельности. В ближайшей перспективе – организация Летней школы театрального искусства для одаренных студентов творческих вузов. Отдельным направлением станет работа с районами области – помощь в организации профессиональных и любительских театров, творческих мероприятий, обучающих программ для разных возрастов.
На данный момент уже ведется разработка дорожной карты. Новые совместные проекты будут направлены на популяризацию традиционных ценностей, русской культуры, музыки и языка. А объединение театральных сообществ региона позволит продвигать лучшие практики и достижения в этой области. Это позволит молодому поколению продемонстрировать свои таланты и идеи, а новосибирским зрителям увидеть новые программы.
Фото: Леонид Проворов
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