В Новосибирской области открыли два виртуальных концертных зала

В Искитиме и Черепаново открылись виртуальные концертные залы. Искитимский городской историко-художественный музей и Районный социально-культурный центр имени Жданько Черепановского района стали победителями федерального конкурса на создание виртуальных концертных залов в рамках национального проекта «Культура».



«Благодаря виртуальным концертным залам у жителей районов области появляется прекрасная возможность увидеть концерты и спектакли в исполнении ведущих российских коллективов. В рамках нацпроекта «Культура» приобретается сценическое и звуковое оборудование, позволяющее в хорошем качестве проводить прямые и отложенные трансляции культурных мероприятий из центральных концертных залов России», – отметил заместитель министра культуры региона Владимир Деев.



Первой трансляцией для новых виртуальных концертных залов стал показ мультфильма «Играем в оркестр», созданный по заказу Новосибирской филармонии к 100-летию Арнольда Каца.



На сегодняшний день в Новосибирской области действует семь залов, которые оснащены современной аудио- и видеотехникой лучших производителей. Концерты снимаются профессиональными операторами, чтобы подарить зрителям наилучшие впечатления от посещения виртуального концерта. Отличительная черта проекта – доступность: большинство программ являются бесплатными для посетителей.