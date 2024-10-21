В Новосибирске прошел разножанровый фестиваль национальных традиций «Россия многоликая»

В концертном зале имени Каца в рамках фестиваля также были открыты интерактивные площадки национальных культур.
Всероссийский фестиваль-конкурс национальных традиций «Россия многоликая», организованный министерством культуры Новосибирской области, завершился сегодня на сцене зала имени А.М. Каца концертной программой творческих коллективов из разных регионов страны.
В мероприятии приняли участие вокальные, хореографические, фольклорно-этнографические и этнические ансамбли, коллективы национального творчества, этно-студии, студии и кружки декоративно-прикладного искусства различных учреждений культуры. В Новосибирск приехали коллективы из Республики Хакасия, Республики Саха (Якутия), Чувашской Республики, Удмуртской Республики, Республики Тыва, Томской, Омской, Кемеровской и Новосибирской областей. Концертная программа организована по итогам конкурсного отбора участников по номинациям: вокал, хореография, национальные традиции и обряды, национальный театр мод, инструментальное творчество.
«Мы впервые проводим фестиваль национальных традиций России такого масштаба. В отборочном этапе приняли участие около 1600 человек, это более 80 творческих коллективов и отдельных исполнителей из 12 регионов. Сегодня особую ценность приобретают такие культурные проекты – проекты о любви и уважении к своим традициям, корням и истории», – рассказал на открытии фестиваля заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
В ГКЗ имени А.М. Каца также были открыты интерактивные площадки национальных культур. Для посетителей работала выставка традиционных костюмов народов, проживающих в России, галерея национальных школ живописи, а также выставочная площадка декоративно-прикладного искусства. Участники мероприятия могли познакомиться с фольклорным литературным творчеством – легендами и сказаниями различных народов. Здесь же прошли мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и творческие встречи с исполнителями народной песни.
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