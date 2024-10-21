В Новосибирске прошел разножанровый фестиваль национальных традиций «Россия многоликая»

«Мы впервые проводим фестиваль национальных традиций России такого масштаба. В отборочном этапе приняли участие около 1600 человек, это более 80 творческих коллективов и отдельных исполнителей из 12 регионов. Сегодня особую ценность приобретают такие культурные проекты – проекты о любви и уважении к своим традициям, корням и истории», – рассказал на открытии фестиваля заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.